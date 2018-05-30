В московском метро рассказали о подготовке к работе с болельщиками

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Более 800 сотрудников московского метрополитена прошли обучение английскому языку и нормам гостеприимного общения с пассажирами в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, сообщил журналистам заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

"Транспортный комплекс готовит сотрудников к приему гостей чемпионата мира. Особенно тщательную подготовку проходит персонал, который напрямую общается с пассажирами – контролёры, кассиры метро, таксисты", — рассказал Пронин журналистам. Он напомнил, что подготовка включает в себя не только обучение английскому языку, но и нормам безопасности, общению с пассажирами, этикету и гостеприимству.

"К чемпионату мира будет задействовано более 800 англоговорящих сотрудников метро. В дни матчей они будут дежурить на платформах станций", — уточнил Пронин.

По его словам, к мундиалю подготовлены 400 кассиров метро, владеющих языком на уровне pre-intermediate. Они будут работать в кассах, отмеченных стикером We speak English. Как уточнил замглавы департамента, в основном они будут расположены на станциях кольцевой линии и станциях, расположенных вблизи стадионов, где будут проходить матчи – "Тушинской", "Спартак", "Спортивной", "Воробьевы горы" и "Фрунзенской".

"Будут готовы 200 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров. Их обучают основным фразам, которые помогут объяснить туристам, как удобнее построить маршрут и пройти до городских достопримечательностей и стадионов, где пройдут футбольные матчи. Сотрудники готовы к общению с маломобильными пассажирами из других стран, которые приедут на турнир", — отметил Пронин. По его словам, в случае, если иностранным туристам понадобится сопровождение, они смогут оставить заявку по телефону на английском языке. Также обратиться за помощью на английском можно будет через инфостойки на станциях.

Он подчеркнул, что особое внимание при подготовке сотрудников уделяется работе с конфликтными ситуациями. "Сотрудников обучают быть спокойными и терпимыми даже в том случае, когда пассажир ведет себя некорректно", — пояснил он.