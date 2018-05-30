Суд не поверил, что Telegram не может предоставить ФСБ ключи шифрования

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Telegram не предоставил доказательств невозможности предоставить ФСБ ключи шифрования, сказано в опубликованном на официальном портале решении Таганского суда Москвы, заблокировавшего мессенджер.

"Ссылка заинтересованного лица Telegram Messenger Limited Liability Partnership… о невозможности исполнения обязанности, предусмотренной ч. 4.1 ст. 10.1 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" по техническим причинам, не может являться основанием для отказа в удовлетворении требований… поскольку Telegram Messenger Limited Liability Partnership, являющийся организатором распространения информации в сети "Интернет" и предоставляющий техническую возможность неограниченному кругу лиц использовать предоставляемые им сервисы, обязан исполнять предусмотренную законом обязанность по представлению в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений", — сказано в решении суда.

Судья также указывает, что "каких-либо данных, подтверждающих невозможность исполнения обязанностей… в материалах дела не имеется, и представителем Telegram Messenger Limited Liability Partnership такие сведения не представлены".

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.