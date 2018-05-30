Около 700 автобусных контролеров в Москве выучат базовый английский к ЧМ

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Порядка 700 контролеров ГУП "Мосгортранс" и "Организатора перевозок" в Москве пройдут экспресс-курс по обучению базовым навыкам общения на английском языке, сообщил журналистам заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

"Семьсот контролеров "Мосгортранса" и "Организатора перевозок" пройдут экспресс-курс, где изучат необходимые базовые навыки общения с пассажирами на английском языке. На практических занятиях контролеры учат самые ходовые фразы и слова", — рассказал Пронин журналистам в среду.

Он добавил, что сотрудники наземного транспорта также пройдут специальный инструктаж по работе с иностранцами, а в конце курса их ожидают тесты на знание необходимого языкового минимума.

"Те, кто успешнее всех сдаст тест на знание языка, будут работать на основных маршрутах, которыми будут пользоваться болельщики", — добавил замглавы департамента.