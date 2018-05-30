Минздрав верит, что более половины россиян вскоре станут приверженцами ЗОЖ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. За ближайшие 5-6 лет приверженцами здорового образа жизни должны стать 60% населения России, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на форуме "Здоровье нации — основа процветания России".

"По социологическим опросам, в настоящее время около 40% россиян являются приверженцами здорового образа жизни. Наша задача за ближайшие 5-6 лет — увеличить это число не менее чем до 60% граждан Российской Федерации", — сказала Скворцова.

Она отметила, что для достижения этой цели должно быть привлечено все гражданское общество.

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