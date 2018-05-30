Глава Минвостокразвития будет общаться с дальневосточниками в Instagram

ВЛАДИВОСТОК/МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов продолжит практику общения с подписчиками в Instagram, которую начал еще в роли губернатора Приамурья, сообщает Минвостокразвития РФ.
По данным министерства, в своем личном аккаунте глава ведомства намерен вести "живую" беседу с жителями Дальнего Востока.
"Государственная служба, неважно, где она проходит, должна быть максимально открытой и прозрачной. Социальные сети — это площадка для общения с людьми, для оперативного реагирования на их вопросы и проблемы", — сказал Козлов.
Сейчас аккаунт Козлова в Instagram называется ministrlive, ранее — gubernatorlive.
Также официальный аккаунт главы Минвостокразвития открыт и в Twitter.