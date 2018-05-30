Глава Минвостокразвития будет общаться с дальневосточниками в Instagram

ВЛАДИВОСТОК/МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов продолжит практику общения с подписчиками в Instagram, которую начал еще в роли губернатора Приамурья, сообщает Минвостокразвития РФ.

Президент России Владимир Путин 18 мая назначил Козлова министром по развитию Дальнего Востока. До этого Козлов занимал пост губернатора Амурской области, в этой должности он активно общался с населением в соцсетях, проводил совещания и прием граждан в Instagram, лично вел аккаунт, отвечал на комментарии пользователей. Вести страницу в соцсети Козлов начал чуть более года назад, за это время на аккаунт подписалось около 30 тысяч пользователей.

По данным министерства, в своем личном аккаунте глава ведомства намерен вести "живую" беседу с жителями Дальнего Востока.

"Государственная служба, неважно, где она проходит, должна быть максимально открытой и прозрачной. Социальные сети — это площадка для общения с людьми, для оперативного реагирования на их вопросы и проблемы", — сказал Козлов.

Сейчас аккаунт Козлова в Instagram называется ministrlive, ранее — gubernatorlive.

Также официальный аккаунт главы Минвостокразвития открыт и в Twitter.