Медведев призвал выработать меры по повышению продолжительности жизни

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в приветствии к участникам и гостям XII Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России", который в среду открывается в Москве, выразил надежду, что дискуссии в рамках встречи позволят выработать конкретные меры по повышению продолжительности жизни.

"Сегодня мы поставили себе амбициозную задачу – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году… рассчитываю, что дискуссии между представителями общественных организаций, медицинского и научного сообщества, бизнеса и государственной власти, экспертами самого разного профиля позволят выработать конкретные меры, которые нужны для выполнения этого проекта", — отметил глава правительства.

Медведев заявил, что в рамках форума предстоит выстроить передовую систему здравоохранения, разработать и внедрить новейшие методы диагностики и лечения заболеваний. Но главная задача, по мнению премьера, — сделать так, чтобы люди научились ответственно относиться к своему здоровью. "Поэтому очень важно, что ключевой темой форума станет реализация приоритетного проекта "Формирование здорового образа жизни", — отметил он.

В завершение Медведев пожелал всем участникам плодотворной работы, конструктивного общения и успехов.