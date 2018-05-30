Россияне хотят узнать мнение Путина о том, кто выиграет ЧМ по футболу

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россияне в ходе предстоящей прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным хотят спросить, сборная какой страны, по мнению главы государства, станет чемпионом мира по футболу, выйдет ли российская сборная из своей группы, а также задать вопросы, касающиеся внешней политики.

На сайте, который предназначен для освещения хода прямого общения Путина с гражданами, приводится несколько популярных вопросов.

"Как Вы думаете, сборная какой страны станет чемпионом мира по футболу на ЧМ-2018? Выйдут ли наши футболисты из своей группы?", — адресован вопрос главе государства.

Жителей РФ также интересует внешняя политика, проводимая президентом. "Как Вы считаете, должны ли мы более агрессивно отстаивать свои внешнеполитические интересны и более жестко реагировать на санкции (ассиметрично)? Или это приведет, по Вашему мнению, к ухудшению ситуации?", — спрашивают Путина.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.