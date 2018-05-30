В Москве к ЧМ-2018 нанесут порядка 36 километров временной разметки

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Временные разметки общей протяжённостью порядка 36 километров нанесут на дорогах Москвы по маршруту следования участников чемпионата мира по футболу-2018, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Наносить временную разметку на дорожное полотно к чемпионату мира по футболу начали в ночь с 28 на 29 мая. И уже к 5 июня специалисты Комплекса городского хозяйства планируют завершить все работы", — рассказал Бирюков, слова которого приводят в пресс-службе комплекса. По его словам, временная белая и оранжевая разметка необходимы для организации движения автомобилистов вблизи объектов, где пройдут мероприятия в рамках чемпионата.
Белую разметку используют для организации выделенной полосы на дублере Волоколамского шоссе, а также от дублера до временных парковок стадиона "Спартак" на Тушинском поле.
"Здесь планируется нанести около 11 километров новых сплошных, прерывистых и поперечных линий и почти 100 квадратных метров элементов сложной конфигурации", — пояснил Бирюков.
"На ряде улиц в районе Лужников нанесут порядка 20 километров временной оранжевой разметки. В районе стадиона "Спартак" — еще почти 1,5 километра. Кроме того, более 2,5 километра временной оранжевой разметки появится на объектах, предназначенных для передвижения болельщиков: проспекте Вернадского, улице Косыгина, Лебедева, Ломоносовском и Мичуринском проспектах", — добавил он.
"Часто болельщики громко кричат, у меня их крики ассоциируются с самым громким попугаем – какаду. Эти звуки в моей голове трансформируются в разные яркие цвета. Таким образом, меня воодушевили цвет, энергия и звуки", – объясняет он свою идею.
"Поскольку я из Аргентины, я решила нарисовать Марадону. Его все знают и он настоящий символ футбола. Я росла с представлением о нем, как о чемпионе, несмотря на многие его неудачи в жизни. Его пример действительно вдохновляет, и каждый может ему последовать: после падения можно встать и идти дальше. Когда ты поднимаешься, тогда ты чемпион", – отмечает художница.
"Я за мирное соперничество в одном общем мире", – говорит он.
"Изначально я хотел изобразить что-то сложное, стилизованное, красочное и современное. Рисовал два полных дня, потом психанул, как это обычно бывает у художников, удалил тот файл и решил, что нужно создать картину, более доступную широкому кругу людей – чтобы не возникали лишние вопросы. Просто в изначальном варианте был Годзилла, иероглифы, мяч… В общем, я сделал проще и нарисовал блестящее будущее нашего футбола: мяч как астероид разбивает бронированный иллюминатор соперника", – рассказывает Nizmo.