В Москве к ЧМ-2018 нанесут порядка 36 километров временной разметки

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Временные разметки общей протяжённостью порядка 36 километров нанесут на дорогах Москвы по маршруту следования участников чемпионата мира по футболу-2018, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Наносить временную разметку на дорожное полотно к чемпионату мира по футболу начали в ночь с 28 на 29 мая. И уже к 5 июня ‬специалисты Комплекса городского хозяйства планируют завершить все работы", — рассказал Бирюков, слова которого приводят в пресс-службе комплекса. По его словам, временная белая и оранжевая разметка необходимы для организации движения автомобилистов вблизи объектов, где пройдут мероприятия в рамках чемпионата.

Белую разметку используют для организации выделенной полосы на дублере Волоколамского шоссе, а также от дублера до временных парковок стадиона "Спартак" на Тушинском поле.

"Здесь планируется нанести около 11 километров новых сплошных, прерывистых и поперечных линий и почти 100 квадратных метров элементов сложной конфигурации", — пояснил Бирюков.

Также белая разметка для организации парковочных зон и движения автотранспорта появится на территории стадионов: временную оранжевую разметку нанесут на улицах, прилегающих к территории стадионов "Лужники" и "Спартак", она будет действовать до конца ЧМ-2018, уточнил заммэра.

"На ряде улиц в районе Лужников нанесут порядка 20 километров временной оранжевой разметки. В районе стадиона "Спартак" — еще почти 1,5 километра. Кроме того, более 2,5 километра временной оранжевой разметки появится на объектах, предназначенных для передвижения болельщиков: проспекте Вернадского, улице Косыгина, Лебедева, Ломоносовском и Мичуринском проспектах", — добавил он.