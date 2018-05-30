МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект, который обязывает субъекты Российской Федерации включать в прогнозы социально-экономического развития региона сведения о балансе трудовых ресурсов и размещать их на своем официальном сайте, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Как уточняется, предусмотренная законопроектом обязанность субъекта Российской Федерации размещать указанные прогнозы на своем официальном сайте обеспечит публичные приоритеты в сфере рынка труда.
Кроме этого, в целях учета региональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан РФ данным документом региональным властям предоставляется право формирования предложения о приостановке выдачи патентов на территории субъекта РФ на основе потребности в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности, которая устанавливается прогнозом социально-экономического развития региона на определенный период.