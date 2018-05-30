На горячую линию "Стоп ВИЧ/СПИД" поступило почти 20 тысяч звонков за неделю

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор за неделю получил почти 20 тысяч звонков на горячую линию "Стоп ВИЧ/СПИД", только 4,2 тысячи звонивших (22%) интересовались профилактикой ВИЧ-инфекции, сообщается на сайте ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора и специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в стране проведено более 19,3 тысячи консультаций. Большинство вопросов, по которым граждане были проконсультированы, касались вопросов профилактики ВИЧ-инфекции. По телефонам горячих линий, организованных в субъектах страны, поступило более 4,2 тысячи вопросов по данной тематике (22% от общего количества консультаций)", — говорится в сообщении.

Более 3,8 тысячи позвонивших (19,7%) интересовались вопросами о способах передачи инфекции и восприимчивости к ней. По вопросам обследования на ВИЧ-инфекцию обратились 3,4 тысячи человек (17%).

Также отмечается, что от граждан поступило более 2,4 тысячи вопросов (12,8%) об иммунитизации инфекции, 1,6 тысячи (8%) о лечении заболевания и более тысячи вопросов (5%) о лечении инфекции при беременности.

В рамках акции "Стоп ВИЧ/СПИД" с 14 по 20 мая в этом году Роспотребнадзором была организована всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Горячие линии и консультации были проведены во всех субъектах Российской Федерации.