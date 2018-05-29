Чемпионка мира по высшему пилотажу: неженских профессий не бывает

МАДРИД, 29 мая – РИА Новости, Елена Шестернина. Елена Климович – одна из самых знаменитых спортсменок по высшему пилотажу. Абсолютная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, чемпионка СССР и многократная чемпионка России, и это только некоторые из десятков завоеванных ею титулов. В этом году Елена будет на соревнованиях не в качестве спортсменки, а войдет в состав жюри Чемпионата мира в категории Advanced, который состоится в августе в Румынии. О том, почему полеты вполне "женское занятие", чего не хватает российскому самолетному спорту и почему ее ученики — Игорь и Наталия Поповы тренируются в Испании – Елена рассказала корреспонденту РИА Новости.
"Когда-нибудь готовили самолет к полету?— спрашивает Наталия. — Сейчас научим". В одном из ангаров стоит немецкий Экстра — с российским триколором на хвосте.
Около 80% спортсменов во всем мире сейчас летают на Экстра. Самолет надежный (производители дают гарантию в шесть тысяч часов, хотя в год в спортивной авиации налетать больше 150-200 сложно) и удобен в управлении. EXTRA Aircraft — единственная на сегодняшний день в мире компания, которая занимается серийным выпуском спортивных самолетов: около 70 в год. "Было время, когда 70% спортсменов летали на Су. Да и сейчас продолжают летать Испания, Бразилия, ЮАР, Италия. Су – очень надежный самолет, заводское производство, никто не задумывался о стоимости. Экстра хоть и серийный самолет, делается по-другому – с учетом, кто и для чего покупает", — объясняет Елена Климович. "Сухой" больше спортивные самолеты не производит. Невыгодно.
Сама Климович начинала летать еще на Як-18А — в 1978 году.
Неженских профессий не бывает
"Раз в десять лет в авиаучилища были специальные наборы. А так не брали. Не было равноправия в отношении женщин. Почему говорили, что машину водить не женское дело, или что летать не женское занятие? Думаю, мужчины хотели себе самое лучшее забрать", — смеется Климович. В результате Елена поступила в "Бауманку", изучала летательные аппараты, и даже пару лет работала по профессии в НПО "Энергия". Но к этому времени поняла, что хочет одного — летать, да и опыт накопился.
Еще в старших классах школы Климович пошла в школу авиаторов "Высота", где подросткам 9-10 классов бывшие военные летчики преподавали азы аэродинамики, самолетовождения, конструкцию самолетов, десятиклассники совершали три прыжка с парашютом.
После первого курса института Елена пошла в аэроклуб. Аэроклубов были много, все бесплатно, наборы по 30 человек каждый год – в основном студенты и рабочие. Правда, из 30 человек, с которыми начинала Климович, было всего пять девушек, и то "считалось, что слишком много".
В молодежную сборную СССР Климович попала в 1982 году – в одном наборе с Сергеем Крикалевым.
Вопрос, почему она занялась не самой "женской" профессией, Елене задают часто. "Почему не женская профессия? Почему за меня кто-то должен решать, мое это или нет?", — возмущается она. Елена вообще не считает, что есть чисто женские или чисто мужские профессии. "Ткач, учитель, повар тоже раньше были чисто мужскими профессиями. Не пол определяет, а набор качеств определенного человека. Профессия там, где ты можешь делать что-то хорошо. Мы соревнуемся по одним и тем же программам – кто-то из женщин лучше летает, чем мужчины, или наоборот", — продолжает Климович.
Соревнуются женщины и мужчины – и в категории Advanced, и в категории Unlimited — в одном зачете и по одним программам.
В безоблачном испанском небе тренируется его супруга – Наталия. Игорь смотрит на чертеж программы упражнений на небольшом листке. "Вот это хорошо", — говорит он, оценивая очередную фигуру.
С Наталией они познакомились на аэродроме, куда пришли оба, когда уже занимались бизнесом и поняли, что лучший способ тратить заработанные деньги — на собственное удовольствие.
Достаточно одной инъекции
"Не помню, чтобы я не хотела летать. У меня брат был вертолетчиком (погиб десять лет назад). Это в крови. Поступить в лётное в начале 1990-х без папы-генерала девушке было невозможно", — говорит Наталия. Поэтому, как в свое время Елена, она пошла в "Бауманку", потом начала работать. К этому времени "золотые времена советского самолетного спорта" уже прошли и летать пришлось за свои. Денег на первом этапе хватало только на прыжки с парашютом – это на порядок дешевле. В 2005 году совершила первый полет. "Как у наркоманов – достаточно было одной инъекции, после этого я не сделала ни одного прыжка", — рассказывает Наталия.
Ее высшее достижение на сегодняшний день — семнадцатое место на чемпионате мира в категории Advanced, неофициальное среди женщин второе. Как далеко удастся подняться, Наталия не загадывает. Все зависит от тренировок, а те, в свою очередь, от времени, которого не всегда хватает, и денег (у Наталии свой бизнес по производству косметики в Москве). Оптимальный налет должен быть 60—70 часов в год, у Поповой получается 40-45, прошлый сезон по ряду причин вообще пришлось пропустить. "Все просто. Если в течение пяти лет будет налет около 50 часов, то результат покажем. До 50 лет время есть", — говорит Наталия, которой исполнилось 42.
Большинство знакомых ее увлечением восхищаются, но есть и те, кто не понимает. В основном, как ни странно, подруги. "Говорят, зачем и куда ты тратишь деньги. Лучше бы в недвижимость вложила", — признается.
Не благодаря, а вопреки
Самолетный спорт – удовольствие не из дешевых. Только в базовой комплектации Экстра стоит 380 тысяч евро, плюс содержание, тренировки – ежегодно еще 90 тысяч. Вкладывать такие деньги в хобби могут лишь настоящие любители этого вида спорта. Из всех государств хорошую поддержку оказывает лишь Франция. В этой стране существуют бесплатные школы, а спортсмены имеют возможность летать 150-180 часов в год.
"Получается, что у российских спортсменов вопрос не столько в данных, сколько в финансовых возможностях. Сейчас наша команда — лидер, но когда ведущие пилоты уйдут – а это произойдет скоро – будут проблемы", — говорит Наталия.
Средний возраст в категории Unlimited — за 45, легенде высшего пилотажа, трехкратному абсолютному чемпиону мира Михаилу Мамистову 53, Елене Климович в этом году исполнится 60.
"То, что российская спортивная авиация жива, – заслуга исключительно нескольких сильно двинутых на голову людей. Финансирование нулевое, обновления парка нет, все пущено на самотёк, средний возраст сборной высшей лиги сильно за 40, за 45, а смены нет. Народ приходит в пилотаж в 35-40 лет, когда появляются деньги и возможность выделять время. То, что ребята получают места, — это героизм, но героизм в 90% — следствие ошибки руководства", — говорит Наталия.
Российская команда – одна из мировых лидеров — занимает места "не благодаря, а вопреки". "Мы же советские люди, у нас хорошая школа, командная подготовка. Один что-то нашел, рассказал другим, тренируем друг друга. Плюс старый опыт, самая лучшая школа – нашу школу перенимают французы, испанцы, американцы", — рассказывает Климович. "У наших получается, включая соревнования, 20-30 часов налетать за год, а наши соперники летают по 200. А ведь это вопрос натренированности организма", — продолжает она.
В России самолетный спорт не пользуется столь большой популярностью, как в других странах. И спонсоров найти далеко непросто. Вот и сейчас Федерация самолетного спорта России ищет спонсоров на подготовку и выступления на чемпионатах мира и Европы.
В РФ о самолетном спорте мало знают. У Светланы Капаниной (семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачёте) на пике популярности было 14 фанклубов в Китае, в России ни одного.
"Зрителям надо много шума и дыма. И чтобы было низко. Мастерство же, которое нарабатывается годами, не столь высоко ценится. Бывает, сделает пилот упражнения, — и уровень высокий, и сложность высокая — а у него зрители спрашивают: "Ты мертвую петлю-то можешь сделать? Вот Нестеров делал", — смеется Игорь.
В прошлом году на Чемпионате мира в ЮАР (его выиграл Мамистов) от российской сборной выступали всего четыре человека, хотя обычно восемь. Не было самолетов и возможностей готовиться. "Этот спорт для государства не приоритетный, он же не олимпийский. Есть проблемы с законодательством – его надо усовершенствовать. Об этих проблемах известно, давно говорят, но решать не всегда получается", — говорит Климович.
Очередная проблема для российской сборной по высшему пилотажу наступит совсем скоро. На время Чемпионата мира по футболу из-за безопасности запретят полеты как раз тогда, когда пилоты должны готовиться к своим соревнованиям. Хотя аэродром Дракино находится в ста километрах от Москвы и спортсмены летают над одной точкой. "Почему из-за футбола наша сборная, которая занимает первые места и которая готовится к чемпионату, должна сидеть на земле? Это нонсенс. Мы же летаем над точкой, на огромном удалении от стадионов. Если кто-то полетит, это видно будет. Подобные вещи очень сложно решаются. Если государство не обратит внимание на наши проблемы и не поможет, то через 5-10 лет будет все сложно", — считает Елена Климович.
Чистое небо
Тренироваться в Испании посоветовали друзья. "Посмотрели, решили остаться, погода хорошая, летать можно круглый год кроме июля и августа – жарко. А так все условия есть. Воздух свободен, небо чистое, разрешают летать, понятные расценки, есть бензин, есть техническое сопровождение", — рассказывает Игорь.
Попов объясняет: главное в спортивном пилотаже – уметь сориентироваться в очень сложных условиях. "На первом месте не сила и не вестибулярный аппарат, а голова. Мозги работают в очень жестких условиях – несмотря на перегрузку, надо быстро думать. На положительной перегрузке еще нормально, но на отрицательной – когда идешь головой вниз – все давит, и еще в перевёрнутом положении. Повернул не в ту сторону, и скатился", — говорит он.
Игорь признается, что его цель – стать чемпионом мира. "Желание есть, техника есть, еще бы побольше возможностей для тренировок, чтобы работа позволяла. Полеты – это не романтика, не экстрим, это очень тяжелый труд. Сначала удовольствие, а потом спрашиваешь себя – готов ли взять эту лопату и копать, копать, копать пока не докопаешься до чего-нибудь, ограничивать себя. Я не знаю, как мужчины могут заниматься этим спортом, если жена не занимается, – это и средства от семьи отнимать, и время. Так что нам с Наталией повезло, что интересы совпали", — говорит он.