Чемпионка мира по высшему пилотажу: неженских профессий не бывает

МАДРИД, 29 мая – РИА Новости, Елена Шестернина. Елена Климович – одна из самых знаменитых спортсменок по высшему пилотажу. Абсолютная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, чемпионка СССР и многократная чемпионка России, и это только некоторые из десятков завоеванных ею титулов. В этом году Елена будет на соревнованиях не в качестве спортсменки, а войдет в состав жюри Чемпионата мира в категории Advanced, который состоится в августе в Румынии. О том, почему полеты вполне "женское занятие", чего не хватает российскому самолетному спорту и почему ее ученики — Игорь и Наталия Поповы тренируются в Испании – Елена рассказала корреспонденту РИА Новости.

С Еленой, Наталией и Игорем мы встретились на аэродроме, расположенном рядом с небольшим городком Касаррубиос-дель-Монте, в сорока минутах езды от Мадрида. Здесь помимо испанских летчиков готовятся к соревнованиям пилоты из других стран, в том числе из России. Российский чемпионат состоится уже в июле, так что русскую речь здесь в ближайшее время можно будет услышать часто.

"Когда-нибудь готовили самолет к полету?— спрашивает Наталия. — Сейчас научим". В одном из ангаров стоит немецкий Экстра — с российским триколором на хвосте.

Около 80% спортсменов во всем мире сейчас летают на Экстра. Самолет надежный (производители дают гарантию в шесть тысяч часов, хотя в год в спортивной авиации налетать больше 150-200 сложно) и удобен в управлении. EXTRA Aircraft — единственная на сегодняшний день в мире компания, которая занимается серийным выпуском спортивных самолетов: около 70 в год. "Было время, когда 70% спортсменов летали на Су. Да и сейчас продолжают летать Испания, Бразилия, ЮАР, Италия. Су – очень надежный самолет, заводское производство, никто не задумывался о стоимости. Экстра хоть и серийный самолет, делается по-другому – с учетом, кто и для чего покупает", — объясняет Елена Климович. "Сухой" больше спортивные самолеты не производит. Невыгодно.

Сама Климович начинала летать еще на Як-18А — в 1978 году.

Неженских профессий не бывает

Елена признается, что всегда хотела летать. "Все мы летаем в детстве во сне. Но кто-то хочет попробовать наяву, а кто-то нет", — смеется она. Родилась Климович в Иваново – помимо того, что это, как известно, "город невест", в годы войны здесь базировалась эскадрилья "Нормандия-Неман". Правда, к тому времени, когда Елена должна была поступать в институт, женщин в летные училища не брали – по каким причинам забыли, что во время войны летчицы проявили себя не хуже, чем мужчины, не известно.

"Раз в десять лет в авиаучилища были специальные наборы. А так не брали. Не было равноправия в отношении женщин. Почему говорили, что машину водить не женское дело, или что летать не женское занятие? Думаю, мужчины хотели себе самое лучшее забрать", — смеется Климович. В результате Елена поступила в "Бауманку", изучала летательные аппараты, и даже пару лет работала по профессии в НПО "Энергия". Но к этому времени поняла, что хочет одного — летать, да и опыт накопился.

Еще в старших классах школы Климович пошла в школу авиаторов "Высота", где подросткам 9-10 классов бывшие военные летчики преподавали азы аэродинамики, самолетовождения, конструкцию самолетов, десятиклассники совершали три прыжка с парашютом.

© РИА Новости / Елена Шестернина Чемпионка мира, Европы, России и СССР Елена Климович и ее ученик Игорь Попов возле самалета © РИА Новости / Елена Шестернина Чемпионка мира, Европы, России и СССР Елена Климович и ее ученик Игорь Попов возле самалета

После первого курса института Елена пошла в аэроклуб. Аэроклубов были много, все бесплатно, наборы по 30 человек каждый год – в основном студенты и рабочие. Правда, из 30 человек, с которыми начинала Климович, было всего пять девушек, и то "считалось, что слишком много".

В молодежную сборную СССР Климович попала в 1982 году – в одном наборе с Сергеем Крикалевым.

Вопрос, почему она занялась не самой "женской" профессией, Елене задают часто. "Почему не женская профессия? Почему за меня кто-то должен решать, мое это или нет?", — возмущается она. Елена вообще не считает, что есть чисто женские или чисто мужские профессии. "Ткач, учитель, повар тоже раньше были чисто мужскими профессиями. Не пол определяет, а набор качеств определенного человека. Профессия там, где ты можешь делать что-то хорошо. Мы соревнуемся по одним и тем же программам – кто-то из женщин лучше летает, чем мужчины, или наоборот", — продолжает Климович.

Соревнуются женщины и мужчины – и в категории Advanced, и в категории Unlimited — в одном зачете и по одним программам.

Пилотаж — вид спорта, где женщины по совокупности качеств ничем не уступают мужчинам, соглашается Игорь Попов. Тем более что современные самолеты не требуют столь большой физической силы, как их предшественники. "Сейчас самолеты позволяют женщинам летать. И вообще считается, что женщины к сложностям лучше приспособлены, чем мужчины", — говорит он.

В безоблачном испанском небе тренируется его супруга – Наталия. Игорь смотрит на чертеж программы упражнений на небольшом листке. "Вот это хорошо", — говорит он, оценивая очередную фигуру.

С Наталией они познакомились на аэродроме, куда пришли оба, когда уже занимались бизнесом и поняли, что лучший способ тратить заработанные деньги — на собственное удовольствие.

Достаточно одной инъекции

"Не помню, чтобы я не хотела летать. У меня брат был вертолетчиком (погиб десять лет назад). Это в крови. Поступить в лётное в начале 1990-х без папы-генерала девушке было невозможно", — говорит Наталия. Поэтому, как в свое время Елена, она пошла в "Бауманку", потом начала работать. К этому времени "золотые времена советского самолетного спорта" уже прошли и летать пришлось за свои. Денег на первом этапе хватало только на прыжки с парашютом – это на порядок дешевле. В 2005 году совершила первый полет. "Как у наркоманов – достаточно было одной инъекции, после этого я не сделала ни одного прыжка", — рассказывает Наталия.

Ее высшее достижение на сегодняшний день — семнадцатое место на чемпионате мира в категории Advanced, неофициальное среди женщин второе. Как далеко удастся подняться, Наталия не загадывает. Все зависит от тренировок, а те, в свою очередь, от времени, которого не всегда хватает, и денег (у Наталии свой бизнес по производству косметики в Москве). Оптимальный налет должен быть 60—70 часов в год, у Поповой получается 40-45, прошлый сезон по ряду причин вообще пришлось пропустить. "Все просто. Если в течение пяти лет будет налет около 50 часов, то результат покажем. До 50 лет время есть", — говорит Наталия, которой исполнилось 42.

Большинство знакомых ее увлечением восхищаются, но есть и те, кто не понимает. В основном, как ни странно, подруги. "Говорят, зачем и куда ты тратишь деньги. Лучше бы в недвижимость вложила", — признается.

© РИА Новости . Елена Шестернина Чемпионка мира, Европы, России и СССР Елена Климович и ее ученики Игорь и Натаоия Поповы возле самалета © РИА Новости . Елена Шестернина Чемпионка мира, Европы, России и СССР Елена Климович и ее ученики Игорь и Натаоия Поповы возле самалета

Не благодаря, а вопреки

Самолетный спорт – удовольствие не из дешевых. Только в базовой комплектации Экстра стоит 380 тысяч евро, плюс содержание, тренировки – ежегодно еще 90 тысяч. Вкладывать такие деньги в хобби могут лишь настоящие любители этого вида спорта. Из всех государств хорошую поддержку оказывает лишь Франция. В этой стране существуют бесплатные школы, а спортсмены имеют возможность летать 150-180 часов в год.

"Получается, что у российских спортсменов вопрос не столько в данных, сколько в финансовых возможностях. Сейчас наша команда — лидер, но когда ведущие пилоты уйдут – а это произойдет скоро – будут проблемы", — говорит Наталия.

Средний возраст в категории Unlimited — за 45, легенде высшего пилотажа, трехкратному абсолютному чемпиону мира Михаилу Мамистову 53, Елене Климович в этом году исполнится 60.

"То, что российская спортивная авиация жива, – заслуга исключительно нескольких сильно двинутых на голову людей. Финансирование нулевое, обновления парка нет, все пущено на самотёк, средний возраст сборной высшей лиги сильно за 40, за 45, а смены нет. Народ приходит в пилотаж в 35-40 лет, когда появляются деньги и возможность выделять время. То, что ребята получают места, — это героизм, но героизм в 90% — следствие ошибки руководства", — говорит Наталия.

Российская команда – одна из мировых лидеров — занимает места "не благодаря, а вопреки". "Мы же советские люди, у нас хорошая школа, командная подготовка. Один что-то нашел, рассказал другим, тренируем друг друга. Плюс старый опыт, самая лучшая школа – нашу школу перенимают французы, испанцы, американцы", — рассказывает Климович. "У наших получается, включая соревнования, 20-30 часов налетать за год, а наши соперники летают по 200. А ведь это вопрос натренированности организма", — продолжает она.

В России самолетный спорт не пользуется столь большой популярностью, как в других странах. И спонсоров найти далеко непросто. Вот и сейчас Федерация самолетного спорта России ищет спонсоров на подготовку и выступления на чемпионатах мира и Европы.

В РФ о самолетном спорте мало знают. У Светланы Капаниной (семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачёте) на пике популярности было 14 фанклубов в Китае, в России ни одного.

"Зрителям надо много шума и дыма. И чтобы было низко. Мастерство же, которое нарабатывается годами, не столь высоко ценится. Бывает, сделает пилот упражнения, — и уровень высокий, и сложность высокая — а у него зрители спрашивают: "Ты мертвую петлю-то можешь сделать? Вот Нестеров делал", — смеется Игорь.

В прошлом году на Чемпионате мира в ЮАР (его выиграл Мамистов) от российской сборной выступали всего четыре человека, хотя обычно восемь. Не было самолетов и возможностей готовиться. "Этот спорт для государства не приоритетный, он же не олимпийский. Есть проблемы с законодательством – его надо усовершенствовать. Об этих проблемах известно, давно говорят, но решать не всегда получается", — говорит Климович.

Очередная проблема для российской сборной по высшему пилотажу наступит совсем скоро. На время Чемпионата мира по футболу из-за безопасности запретят полеты как раз тогда, когда пилоты должны готовиться к своим соревнованиям. Хотя аэродром Дракино находится в ста километрах от Москвы и спортсмены летают над одной точкой. "Почему из-за футбола наша сборная, которая занимает первые места и которая готовится к чемпионату, должна сидеть на земле? Это нонсенс. Мы же летаем над точкой, на огромном удалении от стадионов. Если кто-то полетит, это видно будет. Подобные вещи очень сложно решаются. Если государство не обратит внимание на наши проблемы и не поможет, то через 5-10 лет будет все сложно", — считает Елена Климович.

Чистое небо

Аэродром в Испании в качестве базы для тренировок выбрал Игорь. В свое время он работал инженером в "Аэрофлоте", потом занялся бизнесом. Когда появилась возможность, начал летать – первым тренером был знаменитый летчик-испытатель, абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу Виктор Чмаль (Чмаль скоропостижно скончался в 2015 году).

Тренироваться в Испании посоветовали друзья. "Посмотрели, решили остаться, погода хорошая, летать можно круглый год кроме июля и августа – жарко. А так все условия есть. Воздух свободен, небо чистое, разрешают летать, понятные расценки, есть бензин, есть техническое сопровождение", — рассказывает Игорь.

Попов объясняет: главное в спортивном пилотаже – уметь сориентироваться в очень сложных условиях. "На первом месте не сила и не вестибулярный аппарат, а голова. Мозги работают в очень жестких условиях – несмотря на перегрузку, надо быстро думать. На положительной перегрузке еще нормально, но на отрицательной – когда идешь головой вниз – все давит, и еще в перевёрнутом положении. Повернул не в ту сторону, и скатился", — говорит он.

Игорь признается, что его цель – стать чемпионом мира. "Желание есть, техника есть, еще бы побольше возможностей для тренировок, чтобы работа позволяла. Полеты – это не романтика, не экстрим, это очень тяжелый труд. Сначала удовольствие, а потом спрашиваешь себя – готов ли взять эту лопату и копать, копать, копать пока не докопаешься до чего-нибудь, ограничивать себя. Я не знаю, как мужчины могут заниматься этим спортом, если жена не занимается, – это и средства от семьи отнимать, и время. Так что нам с Наталией повезло, что интересы совпали", — говорит он.