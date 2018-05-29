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Общество

В ОП выступили за разработку федеральной целевой программы детского отдыха

Сюжет:
Детский отдых (51)
18:0029.05.2018
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© Fotolia / Olesia BilkeiЛетний детский лагерь. Архивное фотоЛетний детский лагерь. Архивное фото
© Fotolia / Olesia Bilkei

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. России необходима федеральная целевая программа детского летнего отдыха, а также введение налоговых льгот для руководства лагерей, считает член Общественной палаты РФ, первый зампред правления Международного общественного фонда "Российский фонд мира" Елена Сутормина.

Дети в Евпатории
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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"Я считаю, что все-таки должна быть большая федеральная программа по детскому отдыху… У нас есть стратегия развития внутреннего и выездного туризма. Считаю, что в развитие стратегии должна быть принята и федеральная целевая программа", — заявила Сутормина в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По ее словам, сегодня объем средств на организацию детского отдыха, выделяемых из бюджета, уменьшился. "Если раньше закладывалось четыре с лишним миллиарда на организацию отдыха детей в трудных жизненных ситуациях, социально незащищенных, то в бюджете на 2018 год такие средства не были заложены. Поэтому за счет дополнительных источников и для того, чтобы более активно лагеря действовали, конечно, надо предусмотреть и какие-то налоговые льготы. В настоящее время руководство лагеря платит полностью как предприниматели, но детский отдых — это, все-таки, отдельное направление", — считает член ОП РФ.

Детская площадка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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По словам Суторминой, при Совете Федерации сейчас создается рабочая группа, которая займется обсуждением этих и других вопросов, касающихся детского отдыха, в нее также войдут и представители ОП РФ.

В рамках круглого стола также был презентован ежегодный обновленный выпуск Всероссийского навигатора по детскому отдыху, подготовленный проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня". В список вошли 406 программ каникулярного отдыха, которые будут проводиться летом 2018 года в России и за рубежом. По словам начальника управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня", руководителя проекта "Социальный навигатор" Натальи Тюриной, в летний период этого года была зафиксирована тенденция сокращения программ детского отдыха. Еще одним ключевым трендом является существенный рост цен.

"Прошлым летом стоимость программы была 28 тысяч 446 рублей, в этом году – 34 тысячи 284 рубля, 6 тысяч разница. Цены начали расти", — сказала Тюрина.

Дети играют в подвижные игры в детском оздоровительном лагере. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Одна из тенденций, которая наблюдается несколько лет подряд, ‒ увеличение числа языковых программ (EF Education First), отмечает эксперт. "При этом впервые за последние три года в рамках этого исследования мы зафиксировали вновь появление программ, реализуемых не в РФ, а за рубежом… Это касается именно языкового сектора. Естественно, эти программы не дешевые, их могут себе позволить не все родители", — добавила Тюрина.

Говоря об отдыхе за границей, гендиректор "Мосгортура" Василий Овчинников отметил, что российские лагеря рискуют не выдержать конкуренции с зарубежными из-за "зарегулированности в системной организации детского отдыха". "У нас первое место по выездному детскому отдыху — это Болгария, Турция и Чехия, даже Германия и Испания попали. С короткими сменами, самое популярное — 12 дней", — сказал он.

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