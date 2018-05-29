В ОП выступили за разработку федеральной целевой программы детского отдыха

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. России необходима федеральная целевая программа детского летнего отдыха, а также введение налоговых льгот для руководства лагерей, считает член Общественной палаты РФ, первый зампред правления Международного общественного фонда "Российский фонд мира" Елена Сутормина.
По ее словам, сегодня объем средств на организацию детского отдыха, выделяемых из бюджета, уменьшился. "Если раньше закладывалось четыре с лишним миллиарда на организацию отдыха детей в трудных жизненных ситуациях, социально незащищенных, то в бюджете на 2018 год такие средства не были заложены. Поэтому за счет дополнительных источников и для того, чтобы более активно лагеря действовали, конечно, надо предусмотреть и какие-то налоговые льготы. В настоящее время руководство лагеря платит полностью как предприниматели, но детский отдых — это, все-таки, отдельное направление", — считает член ОП РФ.
В рамках круглого стола также был презентован ежегодный обновленный выпуск Всероссийского навигатора по детскому отдыху, подготовленный проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня". В список вошли 406 программ каникулярного отдыха, которые будут проводиться летом 2018 года в России и за рубежом. По словам начальника управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня", руководителя проекта "Социальный навигатор" Натальи Тюриной, в летний период этого года была зафиксирована тенденция сокращения программ детского отдыха. Еще одним ключевым трендом является существенный рост цен.
"Прошлым летом стоимость программы была 28 тысяч 446 рублей, в этом году – 34 тысячи 284 рубля, 6 тысяч разница. Цены начали расти", — сказала Тюрина.
Говоря об отдыхе за границей, гендиректор "Мосгортура" Василий Овчинников отметил, что российские лагеря рискуют не выдержать конкуренции с зарубежными из-за "зарегулированности в системной организации детского отдыха". "У нас первое место по выездному детскому отдыху — это Болгария, Турция и Чехия, даже Германия и Испания попали. С короткими сменами, самое популярное — 12 дней", — сказал он.