Представители Чувашии стали победителями конкурса эссе о жизни на селе

ЧЕБОКСАРЫ, 29 мая — РИА Новости. Представители Чувашии вошли в число победителей первого этапа всероссийского конкурса "Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы Чувашской республики.

Желание ребенка учиться зависит от учителя

В феврале 2018 года Российский союз сельской молодежи (РССМ) объявил конкурс эссе среди молодых людей, которые живут в сельской местности в разных регионах России. Конкурс организован при поддержке Комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Фонда президентских грантов. Организаторы поставили цель найти лидеров общественного мнения — молодых сельчан, которые готовы менять свою жизнь и жизнь села в лучшую сторону. На конкурс было подано более тысячи работ со всей страны. Молодые люди писали о том, какие проекты им удалось создать, чтобы решить социальные проблемы на селе. По итогам первого этапа жюри отобрало 200 эссе в номинациях "Образование", "Медицина", "Спорт", "Культура", "Гражданская активность", "Предпринимательство". Среди победителей первого этапа — молодые учителя из Чувашской республики Чулпан Ишмуратова и Ольга Петрова.

Чулпан Ишмуратова родилась в селе Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики. После окончания Ульяновского социально-педагогического колледжа № 1 вернулась в родное село работать учителем английского языка средней общеобразовательной школы имени профессора Э.З. Феизова. По её словам, все свои силы в профессиональной сфере она направила на духовно-нравственное и интеллектуальное развитие детей.

"Желание ребенка учиться во многом зависит от учителя: от его умения сделать уроки интересными, неординарными, определить возможности учеников, их индивидуальность. Такой стараюсь быть и я. Самая большая награда для меня — это горящие, понимающие глаза учеников на моих уроках", — говорит Чулпан.

За семь лет работы в школе Ишмуратова победила в республиканском конкурсе "Самый классный классный — 2015", дважды становилась победительницей республиканского конкурса профессионального мастерства педагогов "Мой лучший урок" — в 2015 и 2017 годах, победителем финала всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов "Мой лучший урок" в 2015 году в Москве, лауреатом всероссийского конкурса "Педагогический дебют — 2017". За успехи в педагогической работе в 2015 году Чулпан была награждена дипломом министерства образования и науки РФ, а в 2016 году за особую творческую устремленность полусила специальную стипендию главы Чувашской республики для представителей молодежи и студентов.

"Во время учебы я осознавала, что я отучусь и приеду обратно в село, тем более, в школу требовался учитель. Даже когда я училась, я понимала, что не хочу жить в большом городе, поэтому вернулась преподавать в родную школу", — сказала Чулпан РИА Новости.

Помимо работы в школе, Чулпан в течение трёх лет возглавляла Молодежное правительство при администрации Батыревского района и являлась председателем Совета молодёжи Шыгырданского сельского поселения. Будучи сегодня членом Совета молодёжи сельского поселения и Совета молодых педагогов Батыревского района, Чулпан реализует в родном селе проекты "На волне здоровья", "Цвети, Земля!", "Дворик детства", "Сельский парк", "Чистый двор" с привлечением школьников.

"В парке мы сажаем деревья, а в рамках проекта "Чистый двор" поставили камеры в те места, где раньше скапливался мусор. Администрация сельского поселения и Общественный совет села Шыгырдан выделяют деньги на реализацию этих проектов", — уточняет Чулпан.

По её словам, такие проекты позволяют сделать жизнь сельчан более интересной, живой, реализовать творческий потенциал молодёжи в экологической сфере.

Чулпан говорит, что в будущем она совместно с администрацией села планирует организовать Дом молодежи в сельском культурно-досуговом центре, где кружки по интересам будут вести молодые педагоги, в том числе, студенты последних курсов педагогических учебных заведений. "Этот центр мог бы стать тем местом, где все будут общаться на одном языке, где можно было бы встретиться с людьми, представляющими различные области деятельности", — резюмирует Чулпан.

© Фото из личного архива Чулпан Ишмуратовой Чулпан Ишмуратова с классом © Фото из личного архива Чулпан Ишмуратовой Чулпан Ишмуратова с классом

Где родился, там и пригодился

Еще одна победительница конкурса Ольга Петрова работает учителем начальных классов Траковской средней общеобразовательной школы в селе Красноармейское одноименного района Чувашии. Ольга пять лет училась в Канашском педагогическом колледже по специальности учитель начальных классов, а второе образование получила по специальности "филология" в Чувашском государственном университете имени И. Я. Яковлева, который она закончила в 2008 году. В сельской школе Ольга работает с 2010 года. Помимо этого, является председателем Совета молодых педагогов Красноармейского района.

"Русская народная пословица "Где родился, там и пригодился" не теряет актуальности. Всероссийский конкурс, который проводит Российский союз сельской молодежи, называется "Село. Уехать нельзя остаться". Место для запятой каждый выбирает для себя сам. Изначально я поставила эту запятую, после слова "уехать"… Но вскоре поняла, что ошиблась и вернулась в свое родное село", — говорит Ольга.

Жить в городе Ольге было некомфортно, рядом не было родных и друзей. "Мне в городе тесно. Суеты много. Мне хотелось быть в том месте, где мои друзья рядом со мной, где все друг друга знают, понимают и любят. К тому же в селе я достигла больших результатов, чем в городе. Я работаю по профессии, и мне это нравится", — отмечает Ольга.

Она считает, что главная проблема сельской жизни — низкий жизненный уровень. Молодые специалисты не трудоустраиваются в сельской местности из-за низких зарплат и отсутствия жилья.

"Чтобы молодежь оставалась в селе, нужно их немножко "подтянуть" сюда, чтобы они понимали, что их здесь любят и ждут. Я стараюсь это делать на личном примере — участвую во всех акциях: спортивных, культурных и образовательных", — говорит Ольга.

За последние три года Петрова подготовила шесть победителей районных творческих конкурсов, 13 призеров республиканских творческих конкурсов, двух победителей творческого конкурса "Глухарь на фоне солнца" (2015) и одного победителя конкурса всероссийского уровня — первого Всероссийского творческого конкурса "Кедр. Мишка. Шишка" (2017). В 2011 году она также была удостоена Специальной стипендии главы Чувашской республики для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность. В прошлом году Ольга стала участником XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, а по итогам 2017 года — победителем в районном конкурсе профессионального мастерства "Лучший молодой специалист года".

"В нашем селе в этом году будет отмечаться День Чувашской республики. Я разработала проект: мы с детьми собираемся реконструировать детскую площадку и расписать ее в стиле русских народных сказок. Главное — верить в себя и в людей, тогда все получится", — считает победительница конкурса.

Победителей первого этапа всероссийского конкурса "Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую" ждут обучающие семинары, которые пройдут с мая по октябрь этого года в регионах России.

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