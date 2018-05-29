НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Почти половина медицинских организаций в России начала выдавать листки нетрудоспособности в электронном виде, сообщила руководитель департамента фонда социального страхования (ФСС) РФ Татьяна Лотоцкая.

В России с 1 июля 2017 года появилась возможность оформления электронного больничного листа. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что по прогнозам ФСС уже в следующем году каждый десятый больничный будет выдаваться в электронном виде. На данный момент листки нетрудоспособности в форме электронного документа используются наряду с традиционными бумажными бланками, это нововведение позволяет снизить бумажный документооборот.

"Мы приближаемся к половине медицинских организаций, которые передают электронные листки трудоспособности в систему фонда. Это очень хороший показатель с учетом масштабов нашей страны. Конечно, у нас не очень равномерное распределение этих медорганизаций по субъектам. Но уже более половины субъектов, где свыше 50% медицинских организаций подключены к системе фонда и выдают листки нетрудоспособности в электронном виде", — сказала Лотоцкая в Нальчике на заседании "круглого" стола комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По ее словам, по состоянию на 28 мая в стране выдано почти 1,3 миллиона больничных в электронном виде. "Были опасения, что система будет работать только в крупных городах, но это не так. К примеру, 500-тысячный электронный больничный был выдан в поселке городского типа в республике Коми с населением пять тысяч человек", — отметила Лотоцкая.