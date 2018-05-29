Эксперт: в России заметно снизился уровень ксенофобии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Конференция "Пути профилактики национально-религиозного экстремизма в условиях новых вызовов и угроз" состоялась сегодня в Московском доме национальностей.

По словам члена совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, уровень ксенофобии в стране заметно снизился.

"По данным мониторинговых служб за последние четыре года наблюдается стабилизация межнациональных отношений. Также продолжает нивелироваться выраженность негативизма в отношении различных этнических групп, уходит резко негативное восприятие выходцев из республик Северного Кавказа. Тем не менее риски сохраняются", — заявил он.

По словам эксперта, в стратегии государственной национальной политики обозначены такие риски, как значительный уровень социального и имущественного неравенства, правовой нигилизм, недостаточность просветительских мер по формированию гражданской идентичности и т.д.

"Также нужно готовить переговорщиков, медиаторов, миротворцев. И общественным национальным лидерам заниматься не только пропагандой национальных танцев, культуры и языков. Все это, безусловно, важно, но уже встает новый качественный этап, связанный с правовым просвещением, правовыми консультациями, помощью в адаптации мигрантов и экспертной работой", — добавил Брод.

Конференция "Пути профилактики национально-религиозного экстремизма в условиях новых вызовов и угроз" прошла в рамках проекта "Мир нашему дому! Совершенствование профилактики национального и религиозного экстремизма силами институтов гражданского общества" с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.