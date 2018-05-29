Три ивановских города победили в конкурсе по благоустройству территорий

ИВАНОВО, 29 мая — РИА Новости. Три из четырех городов Ивановской области, заявленных для участия во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, стали победителями отбора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

По его словам, федеральные средства на благоустройство получат города Юрьевец, Плес и Гаврилов Посад.

"Всего для участия в федеральном конкурсе было заявлено 455 проектов из 82 регионов страны, 198 участников вышли в финальную часть конкурса. Проекты-победители получат от 30 до 100 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

Средства, направленные на развитие общественных пространств, могут быть потрачены в течение двух лет. Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что общественные места в Юрьевце, Плесе и Гавпосаде могут стать местом притяжения горожан, а кроме того, они имеют потенциал для привлечения инвестиций. "У нас в области прекрасные малые города, важно преобразить их так, чтобы сохранить их душу", — приводит пресс-служба слова главы региона.

В пресс-службе уточнили, что Плес стал победителем отбора с проектом создания рекреационной зоны вокруг Верхнего пруда. Юрьевец и Гаврилов Посад будут реализовывать проекты благоустройства центральных площадей. Все заявленные проекты определены в ходе широкого общественного обсуждения с местными жителями.

В пресс-службе также напомнили, что в этом году отдельным решением правительства России выделены федеральные средства — порядка 100 миллионов рублей — на благоустройство исторической части поселка Палех — столицы русской иконописи.

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