В ФНПР назвали способ снизить смертность россиян на рабочем месте

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Несчастных случаев на рабочем месте, не связанных с производством, было бы меньше, если бы зарплаты были более высокими и их платили вовремя, заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.
"От стресса на рабочем месте, который потом превращается в сердечные болезни, конечно, происходит большинство смертей. Надо вести профилактическую разъяснительную работу и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, который не допускает употребления спиртных напитков. А во-вторых, надо вовремя платить высокую заработную плату, тогда у людей будет стимул не оставаться на работе и не употреблять там спиртные напитки, а идти и заниматься самосовершенствованием любым – спортом, культурой и другими занятиями по душе, хобби", — сказал Шмаков.
Он отметил, что случаи суицидов могут быть связаны с неадекватным отношением руководства к работникам. "Это низкий уровень культуры общества и работодателей в частности, которые своих работников считают рабами, это не рабы, это члены общества, к которым нужно относиться уважительно", — подчеркнул собеседник агентства.
По утверждению Шмакова, на крупных предприятиях, где полноценно работают профсоюзные организации и отлажена охрана труда, таких случаев практически нет.