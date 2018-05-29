В ФНПР назвали способ снизить смертность россиян на рабочем месте

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Несчастных случаев на рабочем месте, не связанных с производством, было бы меньше, если бы зарплаты были более высокими и их платили вовремя, заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

Ранее "Известия" со ссылкой на данные Роструда за 2017 год сообщили, что причинами смерти россиян на рабочем месте чаще всего становятся болезни сердца. Анализ несчастных случаев, не связанных с производством, также показывает, что на втором и третьем местах — самоубийства и алкогольные отравления.

"От стресса на рабочем месте, который потом превращается в сердечные болезни, конечно, происходит большинство смертей. Надо вести профилактическую разъяснительную работу и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, который не допускает употребления спиртных напитков. А во-вторых, надо вовремя платить высокую заработную плату, тогда у людей будет стимул не оставаться на работе и не употреблять там спиртные напитки, а идти и заниматься самосовершенствованием любым – спортом, культурой и другими занятиями по душе, хобби", — сказал Шмаков.

"А когда человеку не платят зарплату вовремя или платят низкую зарплату, у него в кармане копейки, ему остается одно развлечение – употребление спиртных напитков. И с зарплатой, и с перенапряжением, со стрессом на работе", — добавил глава ФНПР.

Он отметил, что случаи суицидов могут быть связаны с неадекватным отношением руководства к работникам. "Это низкий уровень культуры общества и работодателей в частности, которые своих работников считают рабами, это не рабы, это члены общества, к которым нужно относиться уважительно", — подчеркнул собеседник агентства.

По утверждению Шмакова, на крупных предприятиях, где полноценно работают профсоюзные организации и отлажена охрана труда, таких случаев практически нет.