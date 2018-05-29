Тульская область стала местом проведения детского хоккейного турнира

ТУЛА, 29 мая — РИА Новости. Детские хоккейные команды из восьми стран приняли участие в Кубке "ЕвроХима" в городе Новомосковске Тульской области, в день закрытия турнира ребята сразились с командой прославленных российских хоккеистов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
"В этом году между собой сражались 12 команд из восьми стран — России, Германии, США, Финляндии, Швейцарии, Бельгии, Литвы, Эстонии. Победителем турнира стала команда "Виктория" из Новомосковска. Второе место у спортсменов из Литвы, третье — у команды Мурманской области", — сказал собеседник агентства.
Поздравляя юных хоккеистов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что международный детский турнир становится все популярнее. В эти дни Новомосковск стал центром мирового детского хоккея.
Вместе с легендарными хоккеистами глава региона наградил участников и призеров международного хоккейного турнира медалями и кубками.
Затем состоялся матч между участниками детского турнира и звездами хоккея. В сборную звезд вошли прославленные хоккеисты Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Алексей Гусаров, Андрей Коваленко, Александр Кожевников и другие. Ворота защищал губернатор Алексей Дюмин.