Тульская область стала местом проведения детского хоккейного турнира

ТУЛА, 29 мая — РИА Новости. Детские хоккейные команды из восьми стран приняли участие в Кубке "ЕвроХима" в городе Новомосковске Тульской области, в день закрытия турнира ребята сразились с командой прославленных российских хоккеистов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

"В этом году между собой сражались 12 команд из восьми стран — России, Германии, США, Финляндии, Швейцарии, Бельгии, Литвы, Эстонии. Победителем турнира стала команда "Виктория" из Новомосковска. Второе место у спортсменов из Литвы, третье — у команды Мурманской области", — сказал собеседник агентства.

Поздравляя юных хоккеистов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что международный детский турнир становится все популярнее. В эти дни Новомосковск стал центром мирового детского хоккея.

"Несмотря на сложную обстановку на международной арене, здесь царит дружба. Дети показывают нам, взрослым, пример. Этот турнир — одно из ожидаемых событий для жителей Новомосковска. Я рад отметить, что интерес к хоккею среди детей и подростков в регионе растет", — привели в пресс-службе слова губернатора.

Вместе с легендарными хоккеистами глава региона наградил участников и призеров международного хоккейного турнира медалями и кубками.

Затем состоялся матч между участниками детского турнира и звездами хоккея. В сборную звезд вошли прославленные хоккеисты Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Алексей Гусаров, Андрей Коваленко, Александр Кожевников и другие. Ворота защищал губернатор Алексей Дюмин.

Другие новости региона читайте здесь >>