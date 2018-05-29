В Госдуме назвали условия для возможного объединения Москвы и области

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Процесс объединения Москвы и Подмосковья можно запустить только после обращения их руководителей с просьбой назначить референдум в обоих регионах. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР).

Он отметил, что такая процедура теоретически возможна после выборов мэра столицы и согласования с Владимиром Путиным.

"Других вариантов объединения не существует", — заключил Дегтярев.

Ранее политик и эколог Максим Шингаркин сообщил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы и губернатора Московской области. Основным тезисом его кампании станет предложение об объединении столицы и Подмосковья с созданием новой административной единицы на территории Новой Москвы.

По словам Дегтярева, объединение Москвы и области было впервые предложено ЛДПР 20 лет назад и является одним из пунктов программы партии. Дегтярев добавил, что Шингаркин "почерпнул эту идею в ЛДПР, когда работал депутатом Государственной думы шестого созыва".

"Баллотироваться на должности двух субъектов Российской Федерации до их объединения — очень сомнительная перспектива, связанная с личным пиаром Максима Шингаркина… Процесс объединения возможно запустить только после обращения руководителей двух субъектов о назначении референдума в обоих регионах", — заявил РИА Новости Дегтярев.

Ранее вице-спикер нижней палаты от ЛДПР Игорь Лебедев сообщил РИА Новости, что партия окончательно не определилась со своим кандидатом на пост мэра Москвы, добавив, что обсуждаются кандидатуры депутатов Госдумы Михаила Дегтярева и Ярослава Нилова.

Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в единый день голосования — второе воскресенье сентября. Действующий градоначальник Сергей Собянин 26 мая объявил, что намерен баллотироваться в мэры столицы.