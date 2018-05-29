В Крыму разработают программу водоснабжения

АРМЯНСК (Крым), 29 мая – РИА Новости. Специалисты разработают программу водоснабжения Крыма — водный каркас полуострова, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Мы договорились о том, что с академией наук изучаем и проектируем водный каркас республики Крым. Уверен, что мы дойдем до результата. Поручение будет президента. Думаю, в ближайшее время нам совместно с правительством Российской Федерации такую программу разработать и закончить", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, Крым должен научиться работать с имеющимися водными ресурсами.

"Много воды у нас сливается в Черное море, в заливы, Сиваш и так далее", — подчеркнул глава республики.

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