Омбудсмен выступила за принятие закона о многодетных семьях

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Закон о многодетных семьях улучшил бы демографическую ситуацию в стране за счет повышения привлекательности и престижа таких семей, заявила уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Приморского края Анна Личковаха на встрече с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и руководителями координационных советов уполномоченных субъектов РФ.

"Сообщество многодетных семей выступает за необходимость принятия федерального акта, который определил бы основные принципы, а также единые меры социальной поддержки многодетных семей. Практическим результатом такого шага стало бы значительное улучшение демографической ситуации, улучшения качества жизни, повышение социальной привлекательности и престижа многодетной семьи", — приводятся слова Личковахи на сайте федерального уполномоченного.

В свою очередь, Анна Кузнецова подчеркнула, что федеральный закон о многодетных ждут семьи не одно десятилетие. По ее словам, в составе рабочей группы при Совете Федерации институт уполномоченных по правам ребенка ведет работу над соответствующим проектом.

Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, которая также присутствовала на встрече, добавила, что первый вариант законопроекта о многодетных семьях готов, и на очередном заседании рабочей группы его обсудят.