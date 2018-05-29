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Общество

В конкурсе "Самая красивая страна" в 2019 году примут участие дети

15:1429.05.2018
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© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковФлаг РГО. Архивное фотоФлаг РГО. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Ермаченков

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Дети смогут участвовать во всех номинациях фотоконкурса Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна" в следующем году, сообщил во вторник президент РГО Сергей Шойгу на заседании членов жюри конкурса.

Деревянная лестница, ведущая к дому маячника на острове Гогланд. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РГО начало прием работ на фотоконкурс "Самая красивая страна"
"Это конкурс, который с каждым годом набирает все большую и большую популярность. У нас с ростом популярности естественно растут и претензии: Почему я не могу участвовать? Почему только в этих номинациях мы можем принимать участие? Поэтому мы каждый год совершенствуемся. На следующий год мы для детей сделаем более широкую программу, чтобы они могли участвовать во всех номинациях", — рассказал Шойгу.

По его словам, только в этом году от детей на конкурс поступило 45 тысяч работ. Всего же, по данным общества, было прислано около 400 тысяч фотографий в 12 номинациях.

"Благодарен всем членам жюри, но еще более благороден и признателен всем участникам конкурса. Это люди неравнодушные, любящие нашу страну, снимающие ее в любое время не только суток, но и года, в сложных, трудных условиях", — сказал президент РГО.

"Кто-то бегает по вулканам, кто-то караулит медведя у выхода из берлоги, кто-то три года практически не вылезает из-под воды, для того, чтобы снять диковинных морских животных. И все это посвящено тому, чтобы показать, насколько красива, прекрасна природа, люди, история нашей страны", — продолжил Шойгу.

Во вторник в штаб-квартире РГО в Москве состоялось итоговое заседание жюри IV фотоконкурса "Самая красивая страна", на котором были определены лучшие снимки дикой природы.

Работы конкурсантов оценивали президент РГО Сергей Шойгу, российский искусствовед, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, генеральный директор "Первого канала", Константин Эрнст, кинорежиссер Андрей Кончаловский, российские фотографы Андрей Нарчук, Иван Куринной, победитель III фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" Денис Будьков, а также председатель жюри, российский фотограф-натуралист Сергей Горшков.

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