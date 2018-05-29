Деревья на московских улицах поливают несколько раз в неделю летом

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Полив деревьев и кустарников, высаженных на благоустроенных улицах Москвы, — один из основных видов сезонных работ по уходу за растениями и проводится летом до нескольких раз в неделю, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В летние месяцы полив проводится по мере необходимости – до нескольких раз в неделю. Каждое растение получает от 10 до 60 литров воды", — рассказал Бирюков во вторник.

Он пояснил, что норма полива рассчитывается индивидуально в зависимости от породы деревьев и кустарников, их возраста и состояния растений. Для этого специалисты ежедневно проводят мониторинг увлажненности почвы.

"Полив зеленых насаждений также корректируется в зависимости от погодных условий. В жаркие и засушливые месяцы объем воды для полива увеличивается, а при затяжных дождях и похолоданиях – сокращается", — добавил заммэра.

К примеру, в сухую теплую погоду 40-летняя липа в среднем получит порядка 50-60 литров воды, а растущий рядом 20-летний клен – приблизительно 30-40 литров.

Для полива кустарников в аналогичных погодных условиях может потребоваться до 30 литров воды на один квадратный метр, пояснил Бирюков.

"Деревья и кустарники в Москве поливают ночью, используя поливочные машины. В темное время суток влага меньше испаряется, а спецтехника не мешает движению машин", — добавил заммэра.