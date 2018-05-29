В Подмосковье в среду ожидается ветер с порывами до 20 м/с

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду, ожидается в среду на территории Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"Тридцатого мая в Московской области ожидается усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду", — сказал собеседник агентства.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона при непогоде оставаться дома, закрыв при этом все форточки и окна. Необходимо также отключить электричество, газ, перекрыть водопровод и не пользоваться лифтом.

Если сильный ветер застал на улице, надо немедленно укрыться в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов, а также под деревьями. Нельзя, кроме того, подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. Особо следует сторониться гнилых и старых деревьев.

В случае необходимости надо обращаться в главное управление МЧС по Московской области по телефону доверия: 8 (498) 505-41-70, с мобильного телефона можно звонить на номер "101".