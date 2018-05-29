В музее "Дорога жизни" появится собственная часовня

МИНСК, 29 мая – РИА Новости. В музейном комплексе "Дорога жизни" под Санкт-Петербургом, являющемся филиалом Центрального военно-морского музея, сегодня состоится закладка часовни в честь Святых Благоверных князей Александра Невского и Дмитрия Донского, в память обо всех погибших на знаменитой "Дороге жизни".

В фундамент часовни будет помещена капсула с землей с места гибели флагмана Ладожской флотилии сторожевого корабля "Пурга", который стал одним из символов "Дороги жизни".

Информагентство Sputnik Беларусь опубликовало эксклюзивные видеокадры подводной съемки с места гибели СК "Пурга" на дне Ладожского озера.

Капсулу с землей на место закладки часовни доставил знаменитый белорусский водолаз Игорь Матюк.

"Руководство музея, ветераны и посетители высказывали сожаление, что рядом с этим святым местом нет ни одного храма. Теперь появится место, где можно поставить свечу за тех, кто пал за освобождение города от блокады", — рассказал Игорь Матюк корреспонденту Sputnik Беларусь.

Он выразил особую благодарность Союзу ветеранов органов внутренних дел, которые присоединились к проекту по подъему носовой части легендарного флагмана. Матюк добавил, что все идет по плану, и выразил надежду, что работы удастся завершить до осенних штормов.

Строительство часовни ведет Межрегиональная общественная организация "Ветераны военной контрразведки" в рамках Всероссийской благотворительной программы "Молчаливое эхо войны".

После завершения строительства часовня будет передана Выборгской епархии Русской Православной церкви.

Уникальная операция по подъему флагмана Ладожской флотилии началась 20 мая. Сторожевик принял свой последний бой в 1942 году в районе маяка Осиновецкий. После налета немецкой авиации спасти корабль советские моряки не смогли, он затонул. Погибли 11 человек, 28 получили ранения.

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