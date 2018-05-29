МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона, по которому НКО-иноагентам, международным и иностранным организациям, а также гражданам с непогашенной судимостью запрещается участвовать в антикоррупционной экспертизе, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Не допускается участие в проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов): граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость; граждан, включенных в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия; граждан, осуществляющих деятельность в органах и организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона; международных и иностранных организаций; некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", — говорится в проекте федерального закона.