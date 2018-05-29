Почти 120 московских хирургов прошли стажировки в Германии и Южной Корее

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Почти 120 московских хирургов за последние три года прошли стажировки в Германии и Южной Корее, сообщил главный внештатный специалист-хирург, главный врач ГБУЗ ГКБ им. С. Боткина Алексей Шабунин.

"За последних три года 119 московских хирургов прошли стажировки в Германии, Корее, и это были не просто стажировки, а ситуации, когда профессора утром брали доктора за руку и поздно вечером отпускали. Доктора ходили с ними и в операционную, и на прием, и это продолжалось две недели", — сказал Шабунин в ходе VII конгресса московских хирургов.