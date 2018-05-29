В Мосгорсуде выступили за ведение протокола заседаний в видеоформате

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мосгорсуд настаивает на ведении протокола судебных заседаний в видеоформате, сообщил заместитель председателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин на международной конференции "Суд 21 века: технологии на службе правосудия".

"Мы думаем, за этим будущее, это не лишние расходы", — сказал Фомин.

Он напомнил, что в настоящее время на рассмотрении находится законопроект о введении аудиопротоколирования. Мосгорсуд в настоящее время ведет аудио- и видеозапись заседаний, но официального статуса протоколов у этих записей нет.

Фомин отметил, что аудио не дает полной гарантии, если дело сложное, напряженное, там много участников и эмоции.

"Многоголосица, если дело напряженное, порядок нарушается, кричат. Потом можно сказать, что реплика произнесена, например, не свидетелем, а подсудимым и так далее. Видео дает гораздо больше гарантий", — считает зампред Мосгорсуда.