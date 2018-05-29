В Мосгорсуде рассказали о пользе видеопротоколов с заседаний

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Система аудио- и видеопротоколирования судебных заседаний дисциплинирует как участников судебных заседаний, так и самих судей — число жалоб на нарушения сократилось на четверть, сообщила глава Мосгорсуда Ольга Егорова на международной конференции "Суд XXI века: технологии на службе правосудия".

"В 29 районных судах и Московском городском суде установлены системы аудиовидеофиксации судебных заседаний. Теперь можно достоверно проверить те или иные доводы жалобы. При этом количество жалоб на нарушения в ходе процесса сократилось, равно как и случаи злоупотребления правом, которые, к сожалению, имеют место быть", — сказала она.

Егорова пояснила, что число жалоб на нарушения в ходе судебного разбирательства уменьшилось почти на 25%.

"Адвокаты и граждане ведут себя прилично: конфликтных ситуаций не возникает. Судьи ведут процесс в соответствии с законом. Очень полезная вещь", — отметила глава Мосгорсуда.

Она пояснила, что системой аудио- и видеопротоколирования оборудованы только новые здания судов, а те, которые пока расположены в старых зданиях, ждут переезда. "Не по-хозяйски старые здания оснащать новыми системами, здания просто не выдержат", — сказала Егорова.