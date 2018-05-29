Посетители на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве. Архивное фото

Посетители на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Онлайн-сервис по продаже билетов начал работать в разделе "Афиша" на сайте московского парка "Зарядье", говорится в сообщении на портале мэра столицы.

"Парк "Зарядье" запустил сервис электронной продажи билетов. Теперь в режиме онлайн все желающие могут приобрести билеты в медиакомплексы "Полет" и "Машина времени", ледяную пещеру и в подземный археологический музей, а также на обзорные экскурсии и лекции "Заповедного посольства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это нововведение избавит посетителей от необходимости стоять в очередях: при входе в павильон достаточно приложить к считывающему устройству распечатанный билет или экран смартфона с QR-кодом, а чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться, используя адрес электронной почты или аккаунт в соцсети.

"Все зарегистрированные пользователи могут приобрести билеты за неделю до даты посещения. Исключение — медиакомплекс "Полет", купить билеты в который можно на официальном сайте парка только в день посещения", — добавляется в сообщении.

Также отмечается, что в разделе "Афиша" в скором времени появится информация о бесплатных событиях в парке и возможность онлайн-регистрации на них.