Опрос: молодежь в регионах считает, что их работа соответствует образованию

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Большинство юношей и девушек в российских регионах (около 70%) считают, что их текущая работа соответствует полученному образованию, свидетельствуют данные мониторинга трудоустройства выпускников, сделанного Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС.

Мониторинг проводился в 2016-2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки стандартная, не превышает 1,5-3%.

"Ежегодно в ходе мониторинга молодежи задавали один и тот же вопрос: "Ваша работа соответствует специальности/профессии, которую Вы получили (получаете) в учебном заведении?". Для большинства молодых людей, по их собственным оценкам, текущая работа полностью или частично соответствует полученному или получаемому образованию. Приблизительно две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% юношей и девушек в Свердловской и Ивановской областях ежегодно отмечают данное соответствие", — сообщают социологи.

Отмечается, что чем старше становятся молодые люди, тем большее соответствие наблюдается между полученной специальностью/профессией и текущим местом работы. Так, в 2016 и 2017 годах среди молодежи в возрасте 18 лет работали по специальности/профессии 16,9 и 21,2% соответственно. В возрасте 25 лет уже около 40% юношей и девушек трудились полностью по своей специальности/профессии (39,6% и 41,6% в 2016 и 2017 годах соответственно). В 2017 году в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи и еще 26% были заняты на работе "не полностью соответствующей" их специальности или профессии.

"То есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном заведении (или близкой к ней) специальности/профессии", — отмечают исследователи.

Согласно данным мониторинга, среди молодых людей, занятых в сфере науки, образования, культуры и здравоохранения, более половины отмечают, что их работа полностью соответствует их образованию (63,5% в 2017 году). На втором месте идут правоохранительные структуры — среди молодежи, занятой в этой сфере, работа полностью соответствует образованию для 52,7%.

При этом степень удовлетворенности должностью растет по мере роста уровня соответствия между работой и полученной специальностью, отмечают социологи. Тем не менее, когда молодым людям задается вопрос о том, что их не устраивает в работе, на первый план выходят низкая зарплата и отсутствие возможностей улучшить жилищные условия. При этом молодые люди отмечают, что чем выше, по их собственным оценкам, качество образования, тем большее соответствие наблюдается между специальностью/профессией и работой.