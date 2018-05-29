Исследование: молодежь в регионах не стремится менять место работы

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Молодежь в российских регионах не стремится сменить место работы, несмотря на то, что ожидаемая зарплата не соответствует фактической; молодые люди понимают, что новую найти довольно сложно, свидетельствуют данные мониторинга трудоустройства выпускников, сделанного Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС.

Мониторинг проводился в 2016- 2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки стандартная, не превышает 1,5-3%.

"Несмотря на несоответствие у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за последние годы. Молодежи, настроенной решительно, которая обязательно будет менять текущее место работы, больше всего в Новосибирской области (15,8% в 2016 году и 17,3% в 2017 году)", — говорится в исследовании.

При этом молодые люди отмечают, что найти работу не то что лучше, но даже и не хуже имеющейся им будет непросто. Так, только менее трети юношей и девушек считают, что они достаточно легко смогут найти себе работу не хуже нынешней: в 2017 году это 26,8% в Новосибирской области, 22,3% в Ивановской области, 32,2% в Свердловской области.