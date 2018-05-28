Экс-директор спортшколы стала омбудсменом по трагедии в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 28 мая — РИА Новости. Кемеровчанка Людмила Маслеева, в прошлом директор детской спортивной школы по настольному теннису, стала уполномоченной по делам родственников погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщает в понедельник региональная администрация.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что после трагедии распорядился ввести должность уполномоченного по делам родственников погибших при пожаре в ТРЦ. По его словам, это не штатная должность, а общественная работа.

"На должность омбудсмена Сергей Цивилев пригласил Людмилу Маслееву. Она родилась и проживает в Кемерове. Ранее работала директором детской спортивной школы по настольному теннису. Всю жизнь провела в работе с детьми", — говорится в сообщении обладминистрации.

Отмечается, что омбудсмена уже представили родственникам жертв трагедии, им передали телефон Маслеевой для общения напрямую.

"Людмила Маслеева работала во время всех этих событий вместе с нами, в областном штабе. Теперь приступила к работе на общественных началах и сама со всеми родственниками дополнительно общается", — цитирует Цивилева его пресс-служба.

Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, большинство из которых дети.