Первое место в конкурсе "Ты супер!" заняла Диана Анкудинова

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Победителем второго сезона Международного вокального конкурса "Ты супер!" стала участница из Самарской области Диана Анкудинова.

Финал проекта прошел в субботу 26 мая. Победителя выбрали телезрители с помощью смс-голосования. Диану поддержали 48,94% аудитории. Второе место заняла Вера Ярошик с результатом в 9,71% голосов. На третьей строчке оказался Роман Дружинин, набравший 6,46% голосов.

Уже в финале "Ты супер!" многие участники получили предложения по сотрудничеству в вокальной сфере. Так, Диана Анкудинова представит Россию в Международном конкурсе молодых исполнителей "Детская Новая волна — 2018" и запишет сингл и видео в концертной студии "Нового радио". Александра Кирильчук примет участие в полуфинале Детского Евровидения — 2018, а Роман Дружинин запишет трек на студии саунд-продюсера Андрея Черного.

"Обычно когда мы смотрим музыкальные конкурсы по телевидению, после финала софиты гаснут и мы забываем об участниках проекта. Но это не про шоу "Ты супер!". Всем полуфиналистам второго сезона конкурса до совершеннолетия будет выплачиваться стипендия от телеканала НТВ, чтобы они смогли продолжать заниматься творчеством. <…> В свою очередь, наш партнер информационное агентство и радио Sputnik выплачивает аналогичные стипендии участникам из-за рубежа", — отметил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Международный вокальный конкурс проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать свой талант и исполнить заветные мечты.