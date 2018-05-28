Прививка от менингококковой инфекции может стать обязательной

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Минздрав может включить в национальный календарь прививок в РФ вакцинацию от менингококковой инфекции и обсуждает идею профилактики вируса папилломы человека, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
"Вакцинация от менингококковой инфекции, возможно, тоже будет проводиться на национальном уровне. Минздрав РФ изучает также международный опыт профилактики вируса папилломы человека", — сказал Огуль.
При этом депутат обратил внимание, что в последние годы в соцсетях появились отдельные группы, выступающие против вакцин. По его словам, широкого распространения в обществе такие настроения не имеют, но основания для тревоги есть. Так, в прошлом году участились случаи заболеваемости корью в Европе и в отдельных регионах России, сообщил Огуль.
"Уже было сказано, что Россия пока отстает от мирового прививочного календаря примерно на четыре-пять позиций. В раннем детском возрасте высока смертность от менингококковой инфекции и вспышек гриппа, что можно существенно снизить простой профилактикой — четырехвалентной вакциной. Прививка от гриппа кажется многим ненужной, поскольку люди не до конца осознают, что последствия этого заболевания могут стать летальными или тяжелыми осложнениями", — добавил Огуль.