Прививка от менингококковой инфекции может стать обязательной

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Минздрав может включить в национальный календарь прививок в РФ вакцинацию от менингококковой инфекции и обсуждает идею профилактики вируса папилломы человека, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что национальный календарь прививок в России будет расширен в 2020 году на две вакцины: от ветряной оспы и ротавирусной инфекции.

"Вакцинация от менингококковой инфекции, возможно, тоже будет проводиться на национальном уровне. Минздрав РФ изучает также международный опыт профилактики вируса папилломы человека", — сказал Огуль.

Он отметил, что прививки являются признанной профилактикой заболеваний. По статистике, большинство россиян проводят своим детям вакцинацию. Многолетняя обязательная вакцинация, по его словам, перевела многие тяжелейшие заболевания, в том числе полиомиелит, в разряд управляемых инфекций.

При этом депутат обратил внимание, что в последние годы в соцсетях появились отдельные группы, выступающие против вакцин. По его словам, широкого распространения в обществе такие настроения не имеют, но основания для тревоги есть. Так, в прошлом году участились случаи заболеваемости корью в Европе и в отдельных регионах России, сообщил Огуль.

"Родители, получив возможность добровольного выбора вакцинации, пишут отказы… Хотя большинство заболеваний, входящих в национальный календарь прививок, считаются детскими, существует риск, что болеть будут и взрослые, например те, кто по инициативе родителей не делал прививок вовсе. Заболевания при этом протекают тяжелее, осложнения возникают гораздо чаще. Об этом надо больше говорить, пропагандировать и совершенствовать систему прививок", — пояснил депутат.

"Уже было сказано, что Россия пока отстает от мирового прививочного календаря примерно на четыре-пять позиций. В раннем детском возрасте высока смертность от менингококковой инфекции и вспышек гриппа, что можно существенно снизить простой профилактикой — четырехвалентной вакциной. Прививка от гриппа кажется многим ненужной, поскольку люди не до конца осознают, что последствия этого заболевания могут стать летальными или тяжелыми осложнениями", — добавил Огуль.