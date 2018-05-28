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Общество

Прививка от менингококковой инфекции может стать обязательной

17:5828.05.2018
(обновлено: 17:59 28.05.2018)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВо время процедуры вакцинации. Архивное фотоВо время процедуры вакцинации. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Минздрав может включить в национальный календарь прививок в РФ вакцинацию от менингококковой инфекции и обсуждает идею профилактики вируса папилломы человека, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

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Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что национальный календарь прививок в России будет расширен в 2020 году на две вакцины: от ветряной оспы и ротавирусной инфекции.

"Вакцинация от менингококковой инфекции, возможно, тоже будет проводиться на национальном уровне. Минздрав РФ изучает также международный опыт профилактики вируса папилломы человека", — сказал Огуль.

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Он отметил, что прививки являются признанной профилактикой заболеваний. По статистике, большинство россиян проводят своим детям вакцинацию. Многолетняя обязательная вакцинация, по его словам, перевела многие тяжелейшие заболевания, в том числе полиомиелит, в разряд управляемых инфекций.

При этом депутат обратил внимание, что в последние годы в соцсетях появились отдельные группы, выступающие против вакцин. По его словам, широкого распространения в обществе такие настроения не имеют, но основания для тревоги есть. Так, в прошлом году участились случаи заболеваемости корью в Европе и в отдельных регионах России, сообщил Огуль.

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"Родители, получив возможность добровольного выбора вакцинации, пишут отказы… Хотя большинство заболеваний, входящих в национальный календарь прививок, считаются детскими, существует риск, что болеть будут и взрослые, например те, кто по инициативе родителей не делал прививок вовсе. Заболевания при этом протекают тяжелее, осложнения возникают гораздо чаще. Об этом надо больше говорить, пропагандировать и совершенствовать систему прививок", — пояснил депутат.

"Уже было сказано, что Россия пока отстает от мирового прививочного календаря примерно на четыре-пять позиций. В раннем детском возрасте высока смертность от менингококковой инфекции и вспышек гриппа, что можно существенно снизить простой профилактикой — четырехвалентной вакциной. Прививка от гриппа кажется многим ненужной, поскольку люди не до конца осознают, что последствия этого заболевания могут стать летальными или тяжелыми осложнениями", — добавил Огуль.

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