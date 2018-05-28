Новый тариф на вывоз мусора в Подмосковье утвердят к 1 октября

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Величину нового тарифа на вывоз мусора с учетом строительства новой инфраструктуры по переработке отходов для жителей Подмосковья утвердят к 1 октября, резкого повышения при этом не будет, рост тарифа останется в рамках инфляции, обещает министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
Министр добавил, что резкого повышения тарифов не ожидается. "Могу сказать одно — мы внимательно смотрели и можем сказать следующее: резкого повышения тарифов не будет, это ляжет в то самое 4-5% повышение тарифа годовое, которое есть в рамках инфляции. Мы пытаемся, чтобы именно так произошло", — сказал Коган.
Он пояснил, что сегодня в платежных документах за коммунальные услуги нет пункта "вывоз мусора".
"Вывоз мусора "спрятан", он находится в жилищных услугах. Теперь появится ТКО, в отдельной строчке жилищного платежа", — сказал министр.