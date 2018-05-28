Новый тариф на вывоз мусора в Подмосковье утвердят к 1 октября

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Величину нового тарифа на вывоз мусора с учетом строительства новой инфраструктуры по переработке отходов для жителей Подмосковья утвердят к 1 октября, резкого повышения при этом не будет, рост тарифа останется в рамках инфляции, обещает министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"Мы рассчитывали (тариф) на тонну: на сегодняшний день на стоимость тонны мусора в среднем полагается 4,5 тысячи рублей за тонну. Как это ляжет на "платежку" — это может сказать комитет по тарифам и ценам до 1 июля 2018 года… утверждены в "платежках" конкретные платежи будут до 1 октября 2018 года", — сказал Коган журналистам.

Министр добавил, что резкого повышения тарифов не ожидается. "Могу сказать одно — мы внимательно смотрели и можем сказать следующее: резкого повышения тарифов не будет, это ляжет в то самое 4-5% повышение тарифа годовое, которое есть в рамках инфляции. Мы пытаемся, чтобы именно так произошло", — сказал Коган.

Он пояснил, что сегодня в платежных документах за коммунальные услуги нет пункта "вывоз мусора".

"Вывоз мусора "спрятан", он находится в жилищных услугах. Теперь появится ТКО, в отдельной строчке жилищного платежа", — сказал министр.