Новые комплексы переработки мусора появятся в Подмосковье осенью

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Первые три объекта по переработке мусора, отвечающие новому экологическому стандарту Подмосковья по обращению с отходами, должны быть построены уже осенью этого года, они появятся на территории городских округов Зарайск, Рошаль и посёлке Серебряные пруды, заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

В конце апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион первым в стране введет новый экологический стандарт, который будет предполагать уникальные современные технологии утилизации, переработки и захоронения мусора. По его словам, в Подмосковье будут построены комплексы, которые позволят на 50% сократить количество захороненных отходов, исключив раз и навсегда проблему запаха.

"Таких у нас объектов будет 11 на территории Московской области. Первые объекты мы планируем запустить уже осенью этого года. До четвёртого квартала мы планируем ввести в эксплуатацию три объекта. Уже идёт подготовка к строительству, земельные работы, подготовка территории", — сказал журналистам Коган.

По его словам, на территории городского округа Рошаль строительство комплекса планируют начать в течение ближайшего месяца, пока проект находится в экспертизе. "Планируем, что через 4-5 месяцев мы объект сдадим в эксплуатацию. По Серебряным прудам проект также на государственной экспертизе находится, в течение трёх недель максимум выходит, дальше разрешение на стройку. Планируем также в течение четыре-пять месяцев объект сдать", — говорит Коган.

Он добавил, что строительство предприятия в деревне Солопово городского округа Зарайск должно завершиться на месяц позже, чем на первых двух объектах. На всех перерабатывающих комплексах будет использоваться автоматическая сортировка мусора.

"Три мы планируем завершить в этом году, следующие все будут на 2019 год: планируем к четвёртому кварталу 2019 года завершить строительство всех объектов. Земельные участки все определены, все есть, уже семь инвестпроектов подписано. Проектные решения "в карандаше" уже есть", — пояснил Коган.

Он отметил, что на данных заводах будет использоваться технология "без термического обезвреживания". Четыре завода по термическому обезвреживанию мусора должны появиться в Московской области в 2020-2021 годах.