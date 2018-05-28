Депутат рассказал, каким должен быть штраф за овербукинг

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Размер штрафов за продажу авиаперевозчиками большего количества мест, чем есть на борту, должен быть таким, чтобы эта практика стала невыгодной и составлять минимум стоимость билета или ее кратную стоимость, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев.
9.5%Да, узнавал(а) на регистрации, что мест на самолет больше нет
12.3%Я не сталкивался(лась), но знакомые не смогли улететь из-за нехватки мест
78.2%Нет, все полеты проходили нормально
"Я лично согласен (с идеей – ред.). Потому что человек планирует свое время, стыковочные рейсы, он летит по делам… Размер (штрафов – ред.) должен быть такой, чтобы у авиакомпании отбило желание этим заниматься. Может быть, та же самая стоимость билета или двойная стоимость билета, или кратная стоимость билета. Так, чтобы это было невыгодно, тогда это будет работать", — сказал Сураев.
Зампред комитета Виталий Ефимов, в свою очередь, в разговоре с РИА Новости отметил, что такая идея давно обсуждается и найдет поддержку в комитете Госдумы по транспорту и строительству.
"Правильная идея. Я бы тоже вносил эту идею. Надо ее поддержать… Давно эта идея бродит. Если ОНФ с этим выйдет, то мы поддержим", — сказал Ефимов.