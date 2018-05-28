Депутат рассказал, каким должен быть штраф за овербукинг

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Размер штрафов за продажу авиаперевозчиками большего количества мест, чем есть на борту, должен быть таким, чтобы эта практика стала невыгодной и составлять минимум стоимость билета или ее кратную стоимость, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев.

Вы когда-нибудь сталкивались с овербукингом? Да, узнавал(а) на регистрации, что мест на самолет больше нет

Я не сталкивался(лась), но знакомые не смогли улететь из-за нехватки мест

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Ранее Общероссийский народный фронт обратился в Минтранс России, транспортную прокуратуру и Ространснадзор с предложением сделать овербукинг (систему, при которой продается больше мест, чем есть на самом деле) отдельным нарушением Административного кодекса РФ и увеличить за него штраф. Представители ОНФ отмечают, что в последнее время участилось количество случаев, когда граждане, имея на руках заранее купленный билет, не могут вылететь вовремя из-за якобы технических неполадок.

"Я лично согласен (с идеей – ред.). Потому что человек планирует свое время, стыковочные рейсы, он летит по делам… Размер (штрафов – ред.) должен быть такой, чтобы у авиакомпании отбило желание этим заниматься. Может быть, та же самая стоимость билета или двойная стоимость билета, или кратная стоимость билета. Так, чтобы это было невыгодно, тогда это будет работать", — сказал Сураев.

Он также рассказал, что и сам попадал в такую ситуацию, когда не мог улететь запланированным рейсом из-за проданных сверх нормы билетов.

Зампред комитета Виталий Ефимов, в свою очередь, в разговоре с РИА Новости отметил, что такая идея давно обсуждается и найдет поддержку в комитете Госдумы по транспорту и строительству.

"Правильная идея. Я бы тоже вносил эту идею. Надо ее поддержать… Давно эта идея бродит. Если ОНФ с этим выйдет, то мы поддержим", — сказал Ефимов.