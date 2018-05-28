В Рособрнадзоре рассказали, как прошли ЕГЭ по информатике и географии

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Первые испытания — по информатике и географии, которые открывают в 2018 году основной период Единых государственных экзаменов (ЕГЭ), прошли в штатном режиме, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Экзамен прошел в нормальном режиме, штатно, спокойно. Никаких утечек информационных материалов не было на экзаменах, все меры информационной безопасности обеспечили нам сегодня честный экзамен, — сказал Кравцов.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по второе июля. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек.