Учащиеся должны иметь право на изучение родного языка, считает Кузнецова

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что у учащихся должно быть право на изучение родного языка в субъектах РФ.
"Безусловно, важно посмотреть на итоговое содержание этого проекта и важно посмотреть, какие права и обязанности будут применены в результате его реализации. Но, если говорить в принципе о подходе, о том, что ребёнок должен иметь право изучать свой родной язык по запросу родителей, это, безусловно, есть. Насколько и каким образом будет обеспечено это право в результате формулировок в этом законопроекте, вот это, безусловно, и нужно искать, выверять, чтобы ни в коем случае, желая защитить одно право, не было нарушено другое", — сказала Кузнецова журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о ее мнении относительно данного проекта.
Пресс-служба парламента Татарстана ранее сообщила, что депутаты госсовета на заседании в четверг отклонили проект федерального закона, предполагающего добровольное изучение государственных языков республик РФ.