Учащиеся должны иметь право на изучение родного языка, считает Кузнецова

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что у учащихся должно быть право на изучение родного языка в субъектах РФ.

Рабочая группа по доработке законопроекта о закреплении добровольного изучения родных и государственных языков в национальных республиках будет создана на базе Госдумы, заявил ранее первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

"Безусловно, важно посмотреть на итоговое содержание этого проекта и важно посмотреть, какие права и обязанности будут применены в результате его реализации. Но, если говорить в принципе о подходе, о том, что ребёнок должен иметь право изучать свой родной язык по запросу родителей, это, безусловно, есть. Насколько и каким образом будет обеспечено это право в результате формулировок в этом законопроекте, вот это, безусловно, и нужно искать, выверять, чтобы ни в коем случае, желая защитить одно право, не было нарушено другое", — сказала Кузнецова журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о ее мнении относительно данного проекта.

Шагоев ранее сообщил, что в течение короткого времени будут собраны предложения всех заинтересованных сторон, чтобы выработать оптимальный вариант текста документа для его обсуждения до первого чтения. По его мнению, многие общественные организации сейчас абсолютно справедливо обсуждают эту тему, потому что вопрос языка — это очень чувствительная сфера.

Пресс-служба парламента Татарстана ранее сообщила, что депутаты госсовета на заседании в четверг отклонили проект федерального закона, предполагающего добровольное изучение государственных языков республик РФ.