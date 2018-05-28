На Ставрополье полицейского, который спас пенсионера, наградили медалью

ПЯТИГОРСК, 28 мая — РИА Новости. Руководство МВД РФ наградило медалью "За смелость во имя спасения" ставропольского полицейского Александра Рыжонкова, который спас из горящего дома 71-летнего пенсионера, сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, 19 апреля в полицию поступило сообщение о пожаре в поселке Передовой. Первым к месту происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции Рыжонков.
"Узнав от соседей, что в доме остался 71-летний пенсионер, полицейский мгновенно оценил обстановку и бросился в охваченное огнем здание. Несмотря на то, что из-за сильного задымления Александру приходилось двигаться буквально на ощупь, он сумел обнаружить пожилого человека и эвакуировать его на улицу, где передал бригаде медиков", — говорится в сообщении. Выяснилось, что потерпевший получил отравление угарным газом и самостоятельно выбраться из дома не мог, в настоящее время его здоровью ничто не угрожает, добавили в МВД.