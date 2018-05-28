На Ставрополье полицейского, который спас пенсионера, наградили медалью

ПЯТИГОРСК, 28 мая — РИА Новости. Руководство МВД РФ наградило медалью "За смелость во имя спасения" ставропольского полицейского Александра Рыжонкова, который спас из горящего дома 71-летнего пенсионера, сообщается на сайте ведомства.

"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении ведомственной медалью "За смелость во имя спасения" участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу ГУ МВД России по Ставропольскому краю капитана полиции Александра Рыжонкова, спасшего из огня пожилого мужчину", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении.

По данным ведомства, 19 апреля в полицию поступило сообщение о пожаре в поселке Передовой. Первым к месту происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции Рыжонков.

Публикация от Полиция Ставрополья (@mvd26.russia) 28 Май 2018 в 3:16 PDT

"Узнав от соседей, что в доме остался 71-летний пенсионер, полицейский мгновенно оценил обстановку и бросился в охваченное огнем здание. Несмотря на то, что из-за сильного задымления Александру приходилось двигаться буквально на ощупь, он сумел обнаружить пожилого человека и эвакуировать его на улицу, где передал бригаде медиков", — говорится в сообщении. Выяснилось, что потерпевший получил отравление угарным газом и самостоятельно выбраться из дома не мог, в настоящее время его здоровью ничто не угрожает, добавили в МВД.