Более 10% российских детей учатся во вторую смену

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Во вторую смену в России учатся более 10% детей, заявила замглавы Минпросвещения Татьяна Синюгина на Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка.

"11% детей учится во вторую смену, в трех субъектах РФ по-прежнему есть третья смена. Это (решение проблемы вторых и третьих смен) очень непростая задача, когда на протяжении многих лет у нас не было строительства школ", — подчеркнула Синюгина.

В 2017 году вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что в ближайшие три года в России удастся уйти от практики обучения в школах в три смены. Она отметила, что самая главная мера преодоления ситуации — программа строительства школ, по которой уже второй год субъекты РФ получают по 25 миллиардов на решение проблемы.

На съезде Синюгина также отметила, что нужно повышать доступность образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

"351 тысяча детей с ограничениями по здоровью обучается со своими сверстниками в обычных школах. Однако мы понимаем, что для комфортного и качественного инклюзивного образования должны быть подготовлены кадры, программы, и проводиться те мероприятия, которые позволят чувствовать каждому нашему ученику себя успешным", — отметила Синюгина.