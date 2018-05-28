СК раскрыл почти 20 тысяч преступлений против детей в 2017 году

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Более 19 тысяч преступлений в отношении детей расследовано в прошлом году, заявил в понедельник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на XV съезде детских омбудсменов РФ.

"Что касается результатов работы за прошлый год: следователями Следственного комитета расследовано свыше 19 тысяч преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Из них 374 убийства, 1619 изнасилований, почти 5 тысяч фактов насильственных действий сексуального характера. Потерпевшими за 2017 год признано свыше 18 тысяч несовершеннолетних, из них почти 11 тысяч малолеток, 4-5 годиков и ниже", — сказал Бастрыкин.

Также глава СК обратил внимание собиравшихся на "обратную сторону" устройства сирот в семьи. По его словам, "органы опеки допускают, что в некоторых случаях детей под опеку берут совершенно несостоявшиеся люди".

Помимо прочего председатель СК отметил увеличение случаев домашнего насилия после его декриминализации.

"Два года назад мы резко выступали против декриминализации домашнего насилия, перевода его в административный проступок. Мы как в воду глядели: резко поднялось домашнее насилие, в том числе над детьми", — добавил Бастрыкин.