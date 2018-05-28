СК раскрыл почти 20 тысяч преступлений против детей в 2017 году

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Более 19 тысяч преступлений в отношении детей расследовано в прошлом году, заявил в понедельник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на XV съезде детских омбудсменов РФ.
Также глава СК обратил внимание собиравшихся на "обратную сторону" устройства сирот в семьи. По его словам, "органы опеки допускают, что в некоторых случаях детей под опеку берут совершенно несостоявшиеся люди".
Помимо прочего председатель СК отметил увеличение случаев домашнего насилия после его декриминализации.
"Два года назад мы резко выступали против декриминализации домашнего насилия, перевода его в административный проступок. Мы как в воду глядели: резко поднялось домашнее насилие, в том числе над детьми", — добавил Бастрыкин.