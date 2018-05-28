Центр помощи пострадавшим и пропавшим детям откроет филиалы по всей стране

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Национальный центр помощи пострадавшим и пропавшим детям планирует к концу года открыть региональные подразделения на всей территории России, сообщила журналистам председатель попечительского совета центра Елена Мильская.

"К концу 2018 года мы планируем, что у нас будет зона покрытия — вся Россия", — сказала Мильская.

Она добавила, что центром уже подписаны соглашения о сотрудничестве с высшими исполнительными органами власти ряда субъектов РФ: Калужской, Магаданской Сахалинской областями, Хабаровским краем, Еврейской автономной областью, Чечней и Якутией.

В настоящее время подразделения центра работают в Иркутской, Калужской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Саратовской, Сахалинской, Тверской, Томской областях, Забайкальском, Красноярском, Хабаровском краях, а также Республиках Коми и Чечня.

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям был учрежден в 2014 году в рамках реализации указа президента России "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы". Основное направление работы центра — содействие в объединении усилий органов власти, общественных организаций и граждан при поиске пропавших детей, а также в вопросах профилактики.