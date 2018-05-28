ОНФ предложил увеличить штраф за продажу авиабилетов сверх нормы

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Общероссийский народный фронт обратился в Минтранс России, транспортную прокуратуру и Ространснадзор с предложением сделать овербукинг (систему, при которой продается больше мест, чем есть на самом деле) отдельным нарушением Административного кодекса РФ и увеличить за него штраф, сообщает пресс-служба движения.

Представители ОНФ отмечают, что в последнее время участилось количество случаев, когда граждане, имея на руках заранее купленный билет, не могут вылететь вовремя из-за якобы технических неполадок. Такая ситуация является примером овербукинга, так как число проданных на рейс билетов превышает количество пассажиров, которые мог вместить самолет.

"Народный фронт обратился в Минтранс России, транспортную прокуратуру и Ространснадзор с просьбой провести проверку действий перевозчиков, которые допускают овербукинг, а также предложили выделить овербукинг как отдельное нарушение в Административном кодексе РФ и предусмотреть за него более высокий штраф", — говорится в сообщении.

Член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Васильев отметил, что невозможность отправиться запланированным рейсом чаще всего выливается для граждан в дополнительные расходы: "слетает" бронь гостиницы, человек пропускает встречи, стыковочный рейс или опаздывает на поезд.

Ранее в апреле занимавший пост министра транспорта РФ Максим Соколов, заявил, что вопрос разрешения овербукинга пока не стоит в повестке дня ведомства. Минтранс в 2015 году подготовил законопроект, разрешающий авиакомпаниям овербукинг. Планировалось, что закон вступит в силу к лету 2016 года.