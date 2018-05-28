Топилин сообщил, когда начнется адресная работа с семьями через ЕГИССО

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Минтруд со следующего года развернет на уровне субъектов Российской Федерации точечную адресную работу с применением возможных социальных контрактов, чтобы улучшать ситуацию в социально неблагополучных семьях, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на съезде уполномоченных по правам детей.

По словам министра, для улучшения ситуации с доходами семей с этой темой надо работать адресно на уровне регионов.

Он напомнил, что региональные власти вместе с Пенсионным фондом завершают наполнение Единой системы государственного социального обеспечения (ЕГИССО). "Я надеюсь, что в течение этого года мы завершим наполнение", — отметил он. В системе будет информация по всем получателям социальных услуг.

"Мы будем видеть фактически портреты семей с теми или иными доходами", — сказал глава Минтруда.

"Со следующего года развернём уже на уровне субъектов Российской Федерации точечную адресную работу с применением возможных социальных контрактов, чтобы улучшать и изменять ситуацию в тех семьях, с помощью государства, где семьи находятся в социально неблагополучном положении", — заявил Топилин.