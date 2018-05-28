В СФ тему отказа от одноразовой посуды назвали "даже не пятнадцатеричной"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников считает, что вопрос использования пластиковой посуды не стоит на повестке дня, есть более важные экономические проблемы.

В Евросоюзе обсуждают возможность запрета на производство и продажу одноразовой посуды.

"У нас много ключевых экономических вопросов, которые требуют своего решения. И вопрос использования одноразовой посуды — он даже не вторичный, он пятеричный или пятнадцатеричный", — сказал сенатор РИА Новости в понедельник.

По его мнению, возможно, в какой-то перспективе и будет обсуждаться тема отказа от пластиковой посуды, "но проблему свалок это точно не решит".