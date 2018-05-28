МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников считает, что вопрос использования пластиковой посуды не стоит на повестке дня, есть более важные экономические проблемы.
"У нас много ключевых экономических вопросов, которые требуют своего решения. И вопрос использования одноразовой посуды — он даже не вторичный, он пятеричный или пятнадцатеричный", — сказал сенатор РИА Новости в понедельник.
По его мнению, возможно, в какой-то перспективе и будет обсуждаться тема отказа от пластиковой посуды, "но проблему свалок это точно не решит".