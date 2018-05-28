Кузнецова готова вместе с ведомствами решать проблему с жильем для сирот

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что совместно с другими ведомствами готова решать проблему с обеспечением детей-сирот жильем после выхода из интернатов.

"Остро стоит вопрос постинтернатного сопровождения (детей-сирот – ред.), социализации выпускников детских домов и предоставления жилых помещений. Необходимы новые решения и подходы", – сказала Кузнецова в понедельник на съезде детских омбудсменов России "Вектор Десятилетия детства: счастливые дети — счастливая страна".

По словам омбудсмена, предложения по преобразованию системы постинтернатного сопровождения разработаны и поддержаны многими ведомствами, а проблема своевременного обеспечения жильем сирот в ряде регионов требует срочного внимания.

"Безусловно, мы готовы со всеми компетентными органами приступить к разработке новых подходов, которые помогут решить эту проблему", — добавила Кузнецова.