В России с начала года снизилась младенческая смертность

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Младенческая смертность в РФ снизилась до 5,1 промилле (количество детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 новорожденных – ред.), заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.

"Младенческая смертность, напомню, составлявшая 5,6 (промилле) в 2017 году, сейчас снизилась до 5,1. И это важный результат работы и медицинского сообщества и всех социальных служб", — сказала Байбарина в понедельник на съезде уполномоченных по правам детей.

Ранее пресс-служба правительства Московской области сообщала, что младенческая смертность в Подмосковье снизилась на 11% за первый квартал 2018 года по сравнению с 2017 годом. Этот показатель в регионе составляет 3,4 промилле.