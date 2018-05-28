Москвичи смогут узнать о профилактике инфаркта в школах при поликлиниках

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Школы профилактики инфарктов и инсультов появились в московских поликлиниках, записаться на занятия можно по направлению врача, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В столичных поликлиниках начали работу школы профилактики инфарктов и инсультов. Занятия проходят на базе отделений медицинской профилактики и центров здоровья городских поликлиник. Записаться на занятия можно по направлению врача после проведенной диспансеризации, профилактического медицинского осмотра или самостоятельно, обратившись в отделение медицинской профилактики своей поликлиники", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на еженедельных занятиях врачи рассказывают пациентам о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, их последствий, методах ранней диагностики, профилактики осложнений и самоконтроля. Занятия проходят в группах по 10-15 человек и ориентированы на пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пациентов, перенесших инфаркт или инсульт, а также на пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"В столице уже успешно работает инфарктная сеть, в которую входят 29 сосудистых центров по всему городу. Количество инсультов у москвичей за последние четыре года снизилось на 20%. Профилактика – это реальный и самый эффективный путь к предотвращению сосудистых катастроф, таких как инсульт и инфаркт", – рассказал порталу руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.